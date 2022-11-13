В Челябинской области — самые низкие цены на бензин в России

14 ноября 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

Цена на бензин АИ-92 в области составила более 43 рублей/литр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области самые низкие цены на бензин в России марки АИ-92. Об этом URA.RU сообщили 14 ноября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Согласно экспресс-анализу на 7 ноября 2022 года средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 в Челябинской области составила 43,55 рублей/литр. Это самое меньшее значение среди всех субъектов России», — заявили в региональном КСП. В ведомстве отмечают, что в среднем по стране цена на данную марку бензина составила 47,19 рублей/литр. В перечень регионов, в которых отмечается наименьшая стоимость бензина, также попали Ямало-Hенецкий автономный округ (43,72 рублей/литр), Курганская область (44,64 рублей/литр),Кемеровская область (44,65 рублей/литр) и Алтайский край (44,88 руб./литр). В КСП области также назвали регионы, где самый дорогой бензин в РФ. В этом списке лидирует Чукотский автономный округе (63 рублей/литр), Магаданская область (59,48 рублей/литр), Камчатский край (56,75 рублей/литр), Республика Саха (Якутия) (56,67 рублей/литр) и Сахалинская область (55,31 рублей/литр).

В Челябинской области самые низкие цены на бензин в России марки АИ-92. Об этом URA.RU сообщили 14 ноября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Согласно экспресс-анализу на 7 ноября 2022 года средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 в Челябинской области составила 43,55 рублей/литр. Это самое меньшее значение среди всех субъектов России», — заявили в региональном КСП. В ведомстве отмечают, что в среднем по стране цена на данную марку бензина составила 47,19 рублей/литр. В перечень регионов, в которых отмечается наименьшая стоимость бензина, также попали Ямало-Hенецкий автономный округ (43,72 рублей/литр), Курганская область (44,64 рублей/литр),Кемеровская область (44,65 рублей/литр) и Алтайский край (44,88 руб./литр). В КСП области также назвали регионы, где самый дорогой бензин в РФ. В этом списке лидирует Чукотский автономный округе (63 рублей/литр), Магаданская область (59,48 рублей/литр), Камчатский край (56,75 рублей/литр), Республика Саха (Якутия) (56,67 рублей/литр) и Сахалинская область (55,31 рублей/литр).