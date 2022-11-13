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В Челябинской области — самые низкие цены на бензин в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме АЗС. Челябинск, азс, бензозаправка, топливо, горючее, бензин
Цена на бензин АИ-92 в области составила более 43 рублей/литр Фото:

В Челябинской области самые низкие цены на бензин в России марки АИ-92. Об этом URA.RU сообщили 14 ноября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«Согласно экспресс-анализу на 7 ноября 2022 года средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 в Челябинской области составила 43,55 рублей/литр. Это самое меньшее значение среди всех субъектов России», — заявили в региональном КСП.

В ведомстве отмечают, что в среднем по стране цена на данную марку бензина составила 47,19 рублей/литр. В перечень регионов, в которых отмечается наименьшая стоимость бензина, также попали Ямало-Hенецкий автономный округ (43,72 рублей/литр), Курганская область (44,64 рублей/литр),Кемеровская область (44,65 рублей/литр) и Алтайский край (44,88 руб./литр).

В КСП области также назвали регионы, где самый дорогой бензин в РФ. В этом списке лидирует Чукотский автономный округе (63 рублей/литр), Магаданская область (59,48 рублей/литр), Камчатский край (56,75 рублей/литр), Республика Саха (Якутия) (56,67 рублей/литр) и Сахалинская область (55,31 рублей/литр).

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В Челябинской области самые низкие цены на бензин в России марки АИ-92. Об этом URA.RU сообщили 14 ноября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Согласно экспресс-анализу на 7 ноября 2022 года средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 в Челябинской области составила 43,55 рублей/литр. Это самое меньшее значение среди всех субъектов России», — заявили в региональном КСП. В ведомстве отмечают, что в среднем по стране цена на данную марку бензина составила 47,19 рублей/литр. В перечень регионов, в которых отмечается наименьшая стоимость бензина, также попали Ямало-Hенецкий автономный округ (43,72 рублей/литр), Курганская область (44,64 рублей/литр),Кемеровская область (44,65 рублей/литр) и Алтайский край (44,88 руб./литр). В КСП области также назвали регионы, где самый дорогой бензин в РФ. В этом списке лидирует Чукотский автономный округе (63 рублей/литр), Магаданская область (59,48 рублей/литр), Камчатский край (56,75 рублей/литр), Республика Саха (Якутия) (56,67 рублей/литр) и Сахалинская область (55,31 рублей/литр).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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