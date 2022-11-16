Посол Польши заявил, что все страны ЕС обвиняют в ракетном инциденте Россию

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В Польше подозревают Россию во взрыве ракет Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Страны Евросоюза считают, что Россия несет ответственность за падение ракет в Польше. Об этом заявил польский посол в Евросоюзе Анджей Садось.

«Все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию», — сказал Садось. В Польше вблизи украинской границы 15 ноября упали две ракеты, в России отрицают свою причастность.

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Страны Евросоюза считают, что Россия несет ответственность за падение ракет в Польше. Об этом заявил польский посол в Евросоюзе Анджей Садось. «Все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию», — сказал Садось. В Польше вблизи украинской границы 15 ноября упали две ракеты, в России отрицают свою причастность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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