Посол Польши заявил, что все страны ЕС обвиняют в ракетном инциденте Россию

В Польше подозревают Россию во взрыве ракет
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
Страны Евросоюза считают, что Россия несет ответственность за падение ракет в Польше. Об этом заявил польский посол в Евросоюзе Анджей Садось.
«Все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию», — сказал Садось. В Польше вблизи украинской границы 15 ноября упали две ракеты, в России отрицают свою причастность.
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