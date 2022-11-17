Команда «Сима-ленда» сразилась с главными свердловскими футболистами

Команда «Сима-ленда» сыграла товарищеский матч с ФК «Урал»

Обе команды отчаянно боролись за победу в товарищеском матче Фото: компания «Сима-ленд»

Команда компании «Сима-ленд» бросила спортивный вызов основному составу футбольного клуба «Урал» в рамках товарищеского матча. Состязание между командами прошло на манеже ФК «Урал» в Екатеринбурге. На игре побывал и корреспондент URA.RU.

Трибуны были забиты до отказа — поддержать игроков компании пришли около двух тысяч сотрудников «Сима-ленда». Они болели за свою команду, размахивая золотистыми шарфами и выкрикивая ободряющие слова «Молодцы», «Нужен гол», «„Сима-ленд“, вперед».

По словам организаторов матча, команды встретились, чтобы провести товарищеский матч и подарить любителям футбола ощущение праздника. Для этого со стороны «Урала» для игры были приглашены футбольные звезды: Эрик Бикфалви, Юрий Железнов и другие именитые спортсмены.

Первый тайм закончился со счетом в пользу ФК «Урал». В перерыве на футбольное поле вышла группа поддержки, которая приободрила команды и болельщиков с помощью танцев. Второй тайм команды отчаянно боролись за победу, исполняли необычные голы, создавали опасные моменты, но по итогу победителем в игре стали футболисты из «Урала». Закончилось спортивное мероприятие масштабным флешмобом, громкими аплодисментами в знак благодарности за товарищеский матч и памятным фотографированием команд, в котором поучаствовали основатель компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и президент «Урала» Григорий Иванов.

Ранее компания «Сима-ленд» также проводила футбольный матч — в микрорайоне Компрессорный. Тогда на поле сразиться между собой вышли департамент разработок и отдел продаж компании.

В качестве поддержки болельщики «Сима-ленда» выстроились в красное сердце Фото: компания «Сима-ленд»

Кто-то поддерживал и обе команды Фото: компания «Сима-ленд»

Профессиональны вышли на одно поле с непрофессионалами Фото: компания «Сима-ленд»

У «Сима-ленда» было две группы поддержки Фото: компания «Сима-ленд»

Фото: компания «Сима-ленд»

Фото: компания «Сима-ленд»