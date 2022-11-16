В Курганской области вручили награды матери военного, погибшего в ходе спецоперации. Фото

17 ноября 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Погибшего в ходе спецоперации курганца посмертно наградили (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курганской области глава Целинного округа Александр Сытов и военный комиссар Николай Стенин вручили орден Мужества и медаль Жукова матери погибшего в ходе спецоперации Данила Жарова. Информация опубликована в официальной группе окружной администрации в социальной сети «ВКонтакте». «Наш земляк проявил верность Отечеству, стойкость и мужество при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. За это он был удостоен высоких наград посмертно. Его подвиг навсегда останется не только в памяти семьи и боевых товарищей, но и в истории Целинного округа», — отметил Сытов. Глава округа поблагодарил Оксану Жарову за достойное воспитание сына. Спецоперацию Россия проводит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркивал, что в планах России нет оккупации территории этой страны. Церемония вручения наград прошла в администрации Целинного округа Фото из официальной группы администрации Целинного округа в социальной сети «ВКонтакте» Глава округа Александр Сытов поблагодарил Оксану Жарову за воспитание сына Фото из официальной группы администрации Целинного округа в социальной сети «ВКонтакте»

В Курганской области глава Целинного округа Александр Сытов и военный комиссар Николай Стенин вручили орден Мужества и медаль Жукова матери погибшего в ходе спецоперации Данила Жарова. Информация опубликована в официальной группе окружной администрации в социальной сети «ВКонтакте». «Наш земляк проявил верность Отечеству, стойкость и мужество при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. За это он был удостоен высоких наград посмертно. Его подвиг навсегда останется не только в памяти семьи и боевых товарищей, но и в истории Целинного округа», — отметил Сытов. Глава округа поблагодарил Оксану Жарову за достойное воспитание сына. Спецоперацию Россия проводит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркивал, что в планах России нет оккупации территории этой страны.