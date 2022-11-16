В Курганской области глава Целинного округа Александр Сытов и военный комиссар Николай Стенин вручили орден Мужества и медаль Жукова матери погибшего в ходе спецоперации Данила Жарова. Информация опубликована в официальной группе окружной администрации в социальной сети «ВКонтакте».
«Наш земляк проявил верность Отечеству, стойкость и мужество при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. За это он был удостоен высоких наград посмертно. Его подвиг навсегда останется не только в памяти семьи и боевых товарищей, но и в истории Целинного округа», — отметил Сытов. Глава округа поблагодарил Оксану Жарову за достойное воспитание сына.
Спецоперацию Россия проводит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркивал, что в планах России нет оккупации территории этой страны.
Церемония вручения наград прошла в администрации Целинного округа
Фото из официальной группы администрации Целинного округа в социальной сети «ВКонтакте»
Глава округа Александр Сытов поблагодарил Оксану Жарову за воспитание сына
Фото из официальной группы администрации Целинного округа в социальной сети «ВКонтакте»
В Курганской области глава Целинного округа Александр Сытов и военный комиссар Николай Стенин вручили орден Мужества и медаль Жукова матери погибшего в ходе спецоперации Данила Жарова. Информация опубликована в официальной группе окружной администрации в социальной сети «ВКонтакте». «Наш земляк проявил верность Отечеству, стойкость и мужество при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. За это он был удостоен высоких наград посмертно. Его подвиг навсегда останется не только в памяти семьи и боевых товарищей, но и в истории Целинного округа», — отметил Сытов. Глава округа поблагодарил Оксану Жарову за достойное воспитание сына. Спецоперацию Россия проводит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркивал, что в планах России нет оккупации территории этой страны.