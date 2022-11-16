16 ноября 2022

В Курганской области вручили награды матери военного, погибшего в ходе спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Погибшего в ходе спецоперации курганца посмертно наградили (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области глава Целинного округа Александр Сытов и военный комиссар Николай Стенин вручили орден Мужества и медаль Жукова матери погибшего в ходе спецоперации Данила Жарова. Информация опубликована в официальной группе окружной администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш земляк проявил верность Отечеству, стойкость и мужество при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. За это он был удостоен высоких наград посмертно. Его подвиг навсегда останется не только в памяти семьи и боевых товарищей, но и в истории Целинного округа», — отметил Сытов. Глава округа поблагодарил Оксану Жарову за достойное воспитание сына.

Спецоперацию Россия проводит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркивал, что в планах России нет оккупации территории этой страны.

Церемония вручения наград прошла в администрации Целинного округа
Глава округа Александр Сытов поблагодарил Оксану Жарову за воспитание сына

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

В Курганской области глава Целинного округа Александр Сытов и военный комиссар Николай Стенин вручили орден Мужества и медаль Жукова матери погибшего в ходе спецоперации Данила Жарова. Информация опубликована в официальной группе окружной администрации в социальной сети «ВКонтакте». «Наш земляк проявил верность Отечеству, стойкость и мужество при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. За это он был удостоен высоких наград посмертно. Его подвиг навсегда останется не только в памяти семьи и боевых товарищей, но и в истории Целинного округа», — отметил Сытов. Глава округа поблагодарил Оксану Жарову за достойное воспитание сына. Спецоперацию Россия проводит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркивал, что в планах России нет оккупации территории этой страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...