03 мая 2025
02 мая 2025

В Курганской епархии рассказали о девушке, которая забеременела в 17 лет, потеряла малыша и пришла в храм

Жительница Кургана родила в 17 лет, потеряла малыша, но смогла обрести веру
© Служба новостей «URA.RU»
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Горожанка пришла в храм и стала помогать людям
Горожанка пришла в храм и стала помогать людям Фото:

В Кургане девушка забеременела в 17 лет, родила малыша, который вскоре умер от порока сердца. Горожанка потеряла веру. Однако прошло время, и она не только вернулась в храм, но и стала помогать другим людям. Об этом рассказали в Курганской епархии РПЦ.

«Анастасия забеременела в 17 лет. Родители были категорически против, но поддержала семья брата будущего мужа. Сын родился с тяжелым пороком сердца. Малыш стал светлым ангелом, не дождавшись каких-то пары дней до принятия врачами решения об операции», — сообщается в паблике епархии в соцсети «ВКонтакте».

Анастасия стала мамой во второй раз — снова родился сын. Но брак с его отцом распался. Боль от потери первого ребенка не притупилась, не ушла. Однажды в Кургане Настя увидела женщин в облачении сестер милосердия. Ей захотелось прийти в храм, чтобы помогать людям, отметили в епархии. Подробнее о судьбе Анастасии говорится в фильме «Достучаться до сердец» о епархиальном центре «Обитель милосердия».

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В Кургане девушка забеременела в 17 лет, родила малыша, который вскоре умер от порока сердца. Горожанка потеряла веру. Однако прошло время, и она не только вернулась в храм, но и стала помогать другим людям. Об этом рассказали в Курганской епархии РПЦ. «Анастасия забеременела в 17 лет. Родители были категорически против, но поддержала семья брата будущего мужа. Сын родился с тяжелым пороком сердца. Малыш стал светлым ангелом, не дождавшись каких-то пары дней до принятия врачами решения об операции», — сообщается в паблике епархии в соцсети «ВКонтакте». Анастасия стала мамой во второй раз — снова родился сын. Но брак с его отцом распался. Боль от потери первого ребенка не притупилась, не ушла. Однажды в Кургане Настя увидела женщин в облачении сестер милосердия. Ей захотелось прийти в храм, чтобы помогать людям, отметили в епархии. Подробнее о судьбе Анастасии говорится в фильме «Достучаться до сердец» о епархиальном центре «Обитель милосердия».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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