В Кургане девушка забеременела в 17 лет, родила малыша, который вскоре умер от порока сердца. Горожанка потеряла веру. Однако прошло время, и она не только вернулась в храм, но и стала помогать другим людям. Об этом рассказали в Курганской епархии РПЦ.
«Анастасия забеременела в 17 лет. Родители были категорически против, но поддержала семья брата будущего мужа. Сын родился с тяжелым пороком сердца. Малыш стал светлым ангелом, не дождавшись каких-то пары дней до принятия врачами решения об операции», — сообщается в паблике епархии в соцсети «ВКонтакте».
Анастасия стала мамой во второй раз — снова родился сын. Но брак с его отцом распался. Боль от потери первого ребенка не притупилась, не ушла. Однажды в Кургане Настя увидела женщин в облачении сестер милосердия. Ей захотелось прийти в храм, чтобы помогать людям, отметили в епархии. Подробнее о судьбе Анастасии говорится в фильме «Достучаться до сердец» о епархиальном центре «Обитель милосердия».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».