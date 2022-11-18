В Сургуте (ХМАО) участника спецоперации на Украине Александра Михайлова наградили медалью Министерства обороны «За воинскую доблесть» II степени. Об этом событии сообщил мэр Сургута Андрей Филатов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Медалью Министерства обороны Российской Федерации „За воинскую доблесть“ II степени награжден сургутянин Александр Михайлов, участник специальной военной операции. Поздравляю нашего героя», — написал Андрей Филатов в соцсети.
Ранее URA.RU рассказало об установке в сквере 31-го микрорайона в Сургуте двух артиллерийских орудий. Награждение Михайлова прошло на торжественном митинге в этом сквере.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Активное участие в спецоперации принимают добровольцы из всех регионов России.
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