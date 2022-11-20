20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Самый медийный синоптик Перми посоветовал лучший природный каток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотопроект «Челябинск, танцующий на коньках» в рамках подготовки к чемпионату России по фигурному катанию на коньках 2017 Челябинск, коньки
В Перми начинается сезон коньков Фото:

Морозная погода в Пермском крае продолжится, а значит толщина льда на водоемах будет увеличиваться. Об этом сообщил инженер ГИС-центра Пермского университета Андрей Шихов, который уже испытал природный каток на Камском водохранилище. По его словам, лучшее место для прогулок по льду — это Сылвенский залив водохранилища.

«Лучший каток Пермского края снова открыт! [Прошел] 38 км по Сылвенскому заливу Камского водохранилища, заливам рек Кутамыш и Юрман. Идеальная погода и целые поля „ледяных цветов“ — кристаллический изморози на поверхности льда», — пишет Шихов в соцсетях.

По словам синоптика, который часто комментирует погоду для СМИ, толщина льда в местах его прогулки уже составляет 10-15 см. Она будет только увеличиваться, так как морозы не отступают. По данным портала «Метеоролог и Я», эта неделя ожидается холодной и малоснежной. Средняя температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 2-3 градуса. По ночам в некоторых районах столбик термометра может опускаться ниже -20 градусов.

Красивые кристаллы покрыли пермские водоемы
На льду только следы любителей коньков

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Морозная погода в Пермском крае продолжится, а значит толщина льда на водоемах будет увеличиваться. Об этом сообщил инженер ГИС-центра Пермского университета Андрей Шихов, который уже испытал природный каток на Камском водохранилище. По его словам, лучшее место для прогулок по льду — это Сылвенский залив водохранилища. «Лучший каток Пермского края снова открыт! [Прошел] 38 км по Сылвенскому заливу Камского водохранилища, заливам рек Кутамыш и Юрман. Идеальная погода и целые поля „ледяных цветов“ — кристаллический изморози на поверхности льда», — пишет Шихов в соцсетях. По словам синоптика, который часто комментирует погоду для СМИ, толщина льда в местах его прогулки уже составляет 10-15 см. Она будет только увеличиваться, так как морозы не отступают. По данным портала «Метеоролог и Я», эта неделя ожидается холодной и малоснежной. Средняя температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 2-3 градуса. По ночам в некоторых районах столбик термометра может опускаться ниже -20 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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