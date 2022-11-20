Самый медийный синоптик Перми посоветовал лучший природный каток. Фото

21 ноября 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

В Перми начинается сезон коньков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Морозная погода в Пермском крае продолжится, а значит толщина льда на водоемах будет увеличиваться. Об этом сообщил инженер ГИС-центра Пермского университета Андрей Шихов, который уже испытал природный каток на Камском водохранилище. По его словам, лучшее место для прогулок по льду — это Сылвенский залив водохранилища. «Лучший каток Пермского края снова открыт! [Прошел] 38 км по Сылвенскому заливу Камского водохранилища, заливам рек Кутамыш и Юрман. Идеальная погода и целые поля „ледяных цветов“ — кристаллический изморози на поверхности льда», — пишет Шихов в соцсетях. По словам синоптика, который часто комментирует погоду для СМИ, толщина льда в местах его прогулки уже составляет 10-15 см. Она будет только увеличиваться, так как морозы не отступают. По данным портала «Метеоролог и Я», эта неделя ожидается холодной и малоснежной. Средняя температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 2-3 градуса. По ночам в некоторых районах столбик термометра может опускаться ниже -20 градусов. Красивые кристаллы покрыли пермские водоемы Андрей Шихов в VK На льду только следы любителей коньков Андрей Шихов в VK

Морозная погода в Пермском крае продолжится, а значит толщина льда на водоемах будет увеличиваться. Об этом сообщил инженер ГИС-центра Пермского университета Андрей Шихов, который уже испытал природный каток на Камском водохранилище. По его словам, лучшее место для прогулок по льду — это Сылвенский залив водохранилища. «Лучший каток Пермского края снова открыт! [Прошел] 38 км по Сылвенскому заливу Камского водохранилища, заливам рек Кутамыш и Юрман. Идеальная погода и целые поля „ледяных цветов“ — кристаллический изморози на поверхности льда», — пишет Шихов в соцсетях. По словам синоптика, который часто комментирует погоду для СМИ, толщина льда в местах его прогулки уже составляет 10-15 см. Она будет только увеличиваться, так как морозы не отступают. По данным портала «Метеоролог и Я», эта неделя ожидается холодной и малоснежной. Средняя температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 2-3 градуса. По ночам в некоторых районах столбик термометра может опускаться ниже -20 градусов.