Мурашко пообещал поднять зарплаты медикам

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
В правительстве РФ обсуждают вопрос увеличения зарплат для медиков. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на встрече с фракцией «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме. «Сейчас идет проработка вопроса в целом об изменении и увеличении оплаты (работы) медиков», — цитирует РИА Новости Мурашко. По его словам, правительство выделяет на эти цели 59 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин летом заявлял, что в России нужно модернизировать систему оплаты труда медиков. Мурашко пообещал подготовить предложения по этому вопросу, передает RT. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в октябре рассказал о планах поднять среднемесячную зарплату в России более чем на 11,5%, сообщает «Национальная служба новостей».