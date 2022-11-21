Мурашко пообещал поднять зарплаты медикам

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, мурашко михаил
На зарплаты медикам направят 59 млрд рублей, сообщил Михаил Мурашко Фото:

В правительстве РФ обсуждают вопрос увеличения зарплат для медиков. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на встрече с фракцией «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме.

«Сейчас идет проработка вопроса в целом об изменении и увеличении оплаты (работы) медиков», — цитирует РИА Новости Мурашко. По его словам, правительство выделяет на эти цели 59 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин летом заявлял, что в России нужно модернизировать систему оплаты труда медиков. Мурашко пообещал подготовить предложения по этому вопросу, передает RT. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в октябре рассказал о планах поднять среднемесячную зарплату в России более чем на 11,5%, сообщает «Национальная служба новостей».

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В правительстве РФ обсуждают вопрос увеличения зарплат для медиков. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на встрече с фракцией «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме. «Сейчас идет проработка вопроса в целом об изменении и увеличении оплаты (работы) медиков», — цитирует РИА Новости Мурашко. По его словам, правительство выделяет на эти цели 59 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин летом заявлял, что в России нужно модернизировать систему оплаты труда медиков. Мурашко пообещал подготовить предложения по этому вопросу, передает RT. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в октябре рассказал о планах поднять среднемесячную зарплату в России более чем на 11,5%, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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