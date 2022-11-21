Экс-чиновника из Челябинска оставили в колонии за смертельное ДТП

Александр Рымарев и его адвокаты не сумели оспорить приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор бывшему начальнику управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности мэрии Челябинска Александру Рымареву, виновного в смертельном ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Областной суд оставил в силе решение Агаповского районного суда. Приговор вступил в силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В августе 2021 года Рымарев в Агаповском районе сбил двух пешеходов — пожилого мужчину и 37-летнюю женщину. Пенсионер скончался на месте, а Рымарев скрылся с места происшествия. Силовики установили личность водителя и задержали экс-чиновника. В апреле 2022 года дело было передано в суд, и в сентябре Рымарев отправился за решетку на два с половиной года.

С 2006 по 2016 год Рымарев работал заместителем начальника ГУ МЧС по региону. Затем был назначен начальником управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска, откуда уволился в феврале 2020 года.