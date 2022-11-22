Алексей Орлов опубликовал фотографии награды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург награжден премией Финуниверситета при правительстве РФ за успехи в развитии сферы образования и быстрый прогресс в этой области. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов.

«Екатеринбург стал лауреатом премии Финансового университета при правительстве РФ в области качества жизни. Наш город получил эту награду как лидер по темпам развития сферы образования», — написал Орлов в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что в Екатеринбурге работают над развитием образовательных учреждений всех уровней. Градоначальник напомнил, что с 2012 года в городе появилось 25 тысяч новых мест в школах, для чего построено 20 школ и отремонтировано 13. Орлов выразил уверенность, что темпы развития образования не снизятся и в ближайшие 10 лет.

Мэр опубликовал фотографии награды, врученной городу. Екатеринбург получил диплом с подписью ректора Финуниверситета и наградную статуэтку.

Фото: telegram-канал Алексея Орлова