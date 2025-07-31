Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) выпустил обращение на годовщину трагедии с обрушением дома на улице Сибирская, 81. Он написал в своих соцсетях, что 1 августа весь город вновь скорбит.
«В тот день трагедия сплотила весь город: неравнодушие, поддержка и помощь друг другу стали настоящей опорой для тех, кто столкнулся с бедой. Мы доказали, что даже в самые тяжелые минуты никто не остается один на один с горем», — обратился Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он поблагодарил всех участников спасательной операции и добавил, что сегодня все горожане вновь говорят: «Помним. Скорбим». Владислав Пинаев дополнил, что на месте обрушения продолжается строительство сквера и детских площадок. Осенью в память о ЧП планируют высадить 11 елей.
1 августа 2024 года около полудня в пятиэтажном жилом доме прогремел взрыв, мгновенно превративший часть здания в руины. В результате происшествия погибли 11 человек, среди которых шестеро — дети. Третий день после случившейся трагедии был официально признан Днем траура. Жители города почтили память жертв, возлагая цветы у руин разрушенного здания. Экс-губернатор Евгений Куйвашев проинформировал президента РФ Владимира Путина о ходе работ по устранению последствий взрыва, а также о предпринимаемых мерах поддержки пострадавших. К 1 октября того года здание было полностью демонтировано, а все обломки вывезены. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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