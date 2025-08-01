Гаишники устроили погоню со стрельбой за 16-летним лихачом на ЕКАД

Сотрудники ГАИ устроили стрельбу в погоне за 16-летним водителем ВАЗ на ЕКАД
© Служба новостей «URA.RU»
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Выстрелы по колесам вынудили подростка остановиться
Выстрелы по колесам вынудили подростка остановиться Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в ночь на 1 августа гаишники устроили погоню со стрельбой за 16-летним водителем отечественной легковушки без номеров. Лихач не стал останавливаться по требованию инспекторов ДПС, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«При несении службы на 33-м километре ЕКАД экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2107. Автоинспекторы подали водителю сигнал об остановке, однако нарушитель проигнорировал их требование и продолжил движение. Включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, сотрудники ГАИ начали преследование», — пояснили в ведомстве.

Табельное оружие применили после опасных маневров подростка. Сперва инспектор выстрелил несколько раз в воздух, а затем — в колеса, после чего машина остановилась.

При задержании выяснилось, что парень не сдавал на права, а приобрел автомобиль, «чтобы кататься». Это не спасло лихача от ряда административных протоколов. Его доставили в отдел полиции, легковушку поместили на спецстоянку.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в ночь на 1 августа гаишники устроили погоню со стрельбой за 16-летним водителем отечественной легковушки без номеров. Лихач не стал останавливаться по требованию инспекторов ДПС, рассказали в Госавтоинспекции региона. «При несении службы на 33-м километре ЕКАД экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2107. Автоинспекторы подали водителю сигнал об остановке, однако нарушитель проигнорировал их требование и продолжил движение. Включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, сотрудники ГАИ начали преследование», — пояснили в ведомстве. Табельное оружие применили после опасных маневров подростка. Сперва инспектор выстрелил несколько раз в воздух, а затем — в колеса, после чего машина остановилась. При задержании выяснилось, что парень не сдавал на права, а приобрел автомобиль, «чтобы кататься». Это не спасло лихача от ряда административных протоколов. Его доставили в отдел полиции, легковушку поместили на спецстоянку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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