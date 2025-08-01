Екатеринбургский журналист, уехавший из РФ, избежал ареста

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Комитет по прямым выборам мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, фоминцев дмитрий
Дмитрия Фоминцева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвиняют по двум статьям УК РФ Фото:

Силовики собирались добиться заочного ареста для екатеринбургского журналиста Дмитрия Фоминцева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиненного в оправдании терроризма. Но судебное заседание не состоялось, рассказала URA.RU его адвокат Наталья Волкова, не раскрывая подробностей.

О том, что против Фоминцева возбуждено новое уголовное дело, стало известно 22 июля. Поводом послужили посты в его telegram-канале. В январе 2024-го Фоминцева обвинили в оскорблении чувству верующих (ст. 148 УК РФ).

В офисе его редакции «ТочкаНьюс» (позже продал его) прошли обыски. После этого журналист покинул Россию. Сейчас, судя по его соцсетям, он находится в Германии.

*Дмитрий Фоминцев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Силовики собирались добиться заочного ареста для екатеринбургского журналиста Дмитрия Фоминцева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиненного в оправдании терроризма. Но судебное заседание не состоялось, рассказала URA.RU его адвокат Наталья Волкова, не раскрывая подробностей. О том, что против Фоминцева возбуждено новое уголовное дело, стало известно 22 июля. Поводом послужили посты в его telegram-канале. В январе 2024-го Фоминцева обвинили в оскорблении чувству верующих (ст. 148 УК РФ). В офисе его редакции «ТочкаНьюс» (позже продал его) прошли обыски. После этого журналист покинул Россию. Сейчас, судя по его соцсетям, он находится в Германии. *Дмитрий Фоминцев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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