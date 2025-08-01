Екатеринбургский журналист, уехавший из РФ, избежал ареста

Силовики собирались добиться заочного ареста для екатеринбургского журналиста Дмитрия Фоминцева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиненного в оправдании терроризма. Но судебное заседание не состоялось, рассказала URA.RU его адвокат Наталья Волкова, не раскрывая подробностей.
О том, что против Фоминцева возбуждено новое уголовное дело, стало известно 22 июля. Поводом послужили посты в его telegram-канале. В январе 2024-го Фоминцева обвинили в оскорблении чувству верующих (ст. 148 УК РФ).
В офисе его редакции «ТочкаНьюс» (позже продал его) прошли обыски. После этого журналист покинул Россию. Сейчас, судя по его соцсетям, он находится в Германии.
*Дмитрий Фоминцев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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