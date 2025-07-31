Бывший уральский полпред получил орден Александра Невского

Бывший полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов получил орден Александра Невского. Указ за подписью главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Наградить орденом Александра Невского Цуканова Николая Николаевича — старшего вице-президента публичного акционерного общества „Ростелеком“, Москва», — говорится в документе. В этом году Цуканов отметил 60-летний юбилей.
Он родился в Калининграде, где даже был губернатором в 2010-2016 годах и поработал полпредом Северо-западного федерального округа до 2017 года. В декабре 2017-го Цуканов стал помощником Путина по вопросам местного самоуправления. Следующим летом Николай Цуканов переехал в Екатеринбург, став полпредом президента в УрФО. Ему пришлось восстанавливать репутацию окружной власти, подпорченную его предшественником Игорем Холманских. И считается, что Цуканов с этой миссией справился. Подробнее о вехах его карьеры — в материале URA.RU.
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