31 июля 2025

Бывший уральский полпред получил орден Александра Невского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Цуканов был полпредом на Урале с 2018 по 2020 год
Николай Цуканов был полпредом на Урале с 2018 по 2020 год Фото:

Бывший полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов получил орден Александра Невского. Указ за подписью главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить орденом Александра Невского Цуканова Николая Николаевича — старшего вице-президента публичного акционерного общества „Ростелеком“, Москва», — говорится в документе. В этом году Цуканов отметил 60-летний юбилей.

Он родился в Калининграде, где даже был губернатором в 2010-2016 годах и поработал полпредом Северо-западного федерального округа до 2017 года. В декабре 2017-го Цуканов стал помощником Путина по вопросам местного самоуправления. Следующим летом Николай Цуканов переехал в Екатеринбург, став полпредом президента в УрФО. Ему пришлось восстанавливать репутацию окружной власти, подпорченную его предшественником Игорем Холманских. И считается, что Цуканов с этой миссией справился. Подробнее о вехах его карьеры — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов получил орден Александра Невского. Указ за подписью главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Наградить орденом Александра Невского Цуканова Николая Николаевича — старшего вице-президента публичного акционерного общества „Ростелеком“, Москва», — говорится в документе. В этом году Цуканов отметил 60-летний юбилей. Он родился в Калининграде, где даже был губернатором в 2010-2016 годах и поработал полпредом Северо-западного федерального округа до 2017 года. В декабре 2017-го Цуканов стал помощником Путина по вопросам местного самоуправления. Следующим летом Николай Цуканов переехал в Екатеринбург, став полпредом президента в УрФО. Ему пришлось восстанавливать репутацию окружной власти, подпорченную его предшественником Игорем Холманских. И считается, что Цуканов с этой миссией справился. Подробнее о вехах его карьеры — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...