Судья отстранилась от дела о мощном пожаре в Сосьве, где сгорели 100 домов

Защита управляющего лесопилкой в Сосьве Газанфара Мамедова, которого обвиняют в мощном пожаре в 2023-м, добилась отвода судьи Клавдии Сутягиной. Об этом URA.RU рассказал адвокат Алексей Зорин, представляющий интересы Мамедова.
По его словам, судебное разбирательство началось в Серовском райсуде. «Началось и сразу закончилось, так как был удовлетворен отвод председательствующему судье. Основания для отвода — участие [Сутягиной] в избрании меры пресечения Мамедову и участие в других процессах, связанных с этим делом», — объяснил Зорин.
Пожар охватил свердловский поселок 25 апреля 2023 года. Тогда сгорели более 100 домов и лечебно-исправительное учреждение №23. В этом обвинили Мамедова, бывшего главу Сосьвинского округа Геннадия Макарова, экс-специалиста по пожарной безопасности Вячеслава Алексеева и еще пятерых бывших чиновников. Ранее Зорин рассказывал URA.RU о несостыковках в уголовном деле его подзащитного.
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