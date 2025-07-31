31 июля 2025

Судья отстранилась от дела о мощном пожаре в Сосьве, где сгорели 100 домов

В Серове стартовал суд над обвиняемыми в мощном пожаре в Сосьве в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь уничтожил более 100 домов в 2023 году Фото:

Защита управляющего лесопилкой в Сосьве Газанфара Мамедова, которого обвиняют в мощном пожаре в 2023-м, добилась отвода судьи Клавдии Сутягиной. Об этом URA.RU рассказал адвокат Алексей Зорин, представляющий интересы Мамедова.

По его словам, судебное разбирательство началось в Серовском райсуде. «Началось и сразу закончилось, так как был удовлетворен отвод председательствующему судье. Основания для отвода — участие [Сутягиной] в избрании меры пресечения Мамедову и участие в других процессах, связанных с этим делом», — объяснил Зорин.

Пожар охватил свердловский поселок 25 апреля 2023 года. Тогда сгорели более 100 домов и лечебно-исправительное учреждение №23. В этом обвинили Мамедова, бывшего главу Сосьвинского округа Геннадия Макарова, экс-специалиста по пожарной безопасности Вячеслава Алексеева и еще пятерых бывших чиновников. Ранее Зорин рассказывал URA.RU о несостыковках в уголовном деле его подзащитного.

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Защита управляющего лесопилкой в Сосьве Газанфара Мамедова, которого обвиняют в мощном пожаре в 2023-м, добилась отвода судьи Клавдии Сутягиной. Об этом URA.RU рассказал адвокат Алексей Зорин, представляющий интересы Мамедова. По его словам, судебное разбирательство началось в Серовском райсуде. «Началось и сразу закончилось, так как был удовлетворен отвод председательствующему судье. Основания для отвода — участие [Сутягиной] в избрании меры пресечения Мамедову и участие в других процессах, связанных с этим делом», — объяснил Зорин. Пожар охватил свердловский поселок 25 апреля 2023 года. Тогда сгорели более 100 домов и лечебно-исправительное учреждение №23. В этом обвинили Мамедова, бывшего главу Сосьвинского округа Геннадия Макарова, экс-специалиста по пожарной безопасности Вячеслава Алексеева и еще пятерых бывших чиновников. Ранее Зорин рассказывал URA.RU о несостыковках в уголовном деле его подзащитного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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