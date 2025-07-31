31 июля 2025

Десятки звезд слетятся с бесплатными выступлениями в Екатеринбург: фестивали августа

В Екатеринбурге пройдут бесплатные фестивали с участием звезд
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Один из ярких фестивалей августа - это театральный фестиваль «Лица улиц»
Один из ярких фестивалей августа - это театральный фестиваль «Лица улиц» Фото:

В Екатеринбурге август будет наполнен большим количеством фестивалей со знаменитостями. Звезды приедут на фестивали «Послушайте», Random Fest, «Энергия РМК», «Красная строка», «ГикКон», многих можно будет увидеть и услышать совершенно бесплатно. Все самые интересные события последнего летнего месяца — в обзоре URA.RU.

Джазовый фестиваль «Послушайте» (12+)

Когда: 2 августа в Летнем театре парка Маяковского. Вход платный.

На сцене Летнего театра сыграют различные музыканты. В хедлайнерах — Найк Борзов, Варвара Убель, Меги Гогитидзе, Claude Booysen, группы Tropical Winds, Muchachos Band. Гости услышат хиты и песни, которые нечасто звучат на концертах.

Хип-хоп фестиваль Random Fest (18+)

Когда: 9 августа на летней площадке «Теле-клуба». Вход платный.

Рэперы OG Buda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK, Inst Rinna и Baby Cute приедут с концертами в Екатеринбург. Все они стали участниками нового фестиваля Random Fest.

Эногастрономический фестиваль «Виноград» (18+)

Когда: 9–17 августа в парке Маяковского. Вход бесплатный.

Мероприятие объединит ярмарку российского вина, гастрономию, музыку, театральное искусство и науку. В программе — лекции о вине, мастер-классы и дегустации, концерты, уличные спектакли, маркет ремесленников, VR-зона, для детей — мастер-классы, активные игры, занятия живописью и творчеством.

Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» (0+)

Когда: 15–24 августа на набережной Исети за Макаровским мостом. Вход бесплатный.

Пока известно, что будет работать 25 площадок. На фестивале устроят деловые завтраки, концерты, танцы, фестиваль «высокой кухни», мастер-классы и фестивальные парения, спортивные соревнования, пленэр. А еще появятся пирс, амфитеатр, пляж, отели для насекомых, различные арт-объекты и аллея лиан, а свои экспозиции представят «Эрмитаж Урал» и Музей Андеграунда. 

Фестиваль «Энергия РМК» (6+)

Когда: 16 и 17 августа в квартале «Архангел Михаил». Вход бесплатный. 

На открытии фестиваля ожидается авиация, парашютисты, парад спортсменов РМК и мотошоу. Также посетители смогут посетить выставку техники ралли «Дакар», турниры звезд RCC, показательные выступления экстремалов, мастер-классы спасателей «РМК Поиск», пройдет первенство России по ВМХ, чемпионат по роллер-спорту, турниры RCC Padel, демонстрация БПЛА, заработает трасса для квадроциклов. В течение двух дней дадут концерты Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape, Jakone и Kiliana. Ведущей станет комик и телеведущая Оля Парфенюк.

«Фестиваль волшебников» (6+)

Когда: 17 августа в Летнем театре парка Маяковского. Вход платный.

Волшебное шоу представят один из лучших иллюзионистов РФ Вадим Савенков, победительница Чемпионата иллюзионистов России Наталия Перова, член Международного братства магов Александр Плотников и обладатели Гран-при конкурса Российской ассоциации иллюзионистов Илья Ильин и Арина Новикова. Зрителей ожидают трюки, фокусы и неожиданные представления.

Фестиваль уличных театров «Лица улиц» (0+)

Когда: 23 августа в парке Маяковского. Вход бесплатный.

В парке состоится 20 театральных представлений, которые пройдут на пяти площадках и аллеях. Спектакли представят 16 театров из разных городов: Ревда, Нижний Тагил, Черноисточинск, Челябинск, Пермь, Альметьевск, Самара, Санкт-Петербург и Москва.

Артисты будут выступать даже на колесе обозрения, а у главной сцены проедет восточный экспресс. Также оживут парковые скульптуры, а завершится фестиваль спектаклем в воздухе с использованием строительного крана.

Книжный фестиваль «Красная строка» (6+)

Когда: 22-24 августа в Историческом сквере. Вход бесплатный. 

В этом году организаторы планируют собрать на «Красной строке» за три дня более 63 000 зрителей, 150 издательств и больше 100 ведущих представителей индустрии. В программе — лекции, книжная ярмарка, мастер-классы, музыка и многое другое. С читателями встретятся Дарья Донцова, Евгений Водолазкин и Алексей Сальников.

Фестиваль гик-культуры «ГикКон»

Когда: 30 августа в парке Маяковского. Вход бесплатный. 

Традиционно поклонники соберутся, чтобы показать свои наряды, закупиться комиксами и встретиться со своими кумирами. В программе ожидаются косплей-шоу, ярмарка, встречи с актерами сериала «Король и шут» Владом Коноплевым и Константином Плотниковым, легендами российской озвучки Александром Гаврилиным (его голосом говорят актеры Роберт Паттинсон и Эштон Кутчер) и Петром Гланцем (голоса Дэдпула и Пикачу).

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В Екатеринбурге август будет наполнен большим количеством фестивалей со знаменитостями. Звезды приедут на фестивали «Послушайте», Random Fest, «Энергия РМК», «Красная строка», «ГикКон», многих можно будет увидеть и услышать совершенно бесплатно. Все самые интересные события последнего летнего месяца — в обзоре URA.RU. Джазовый фестиваль «Послушайте» (12+) Когда: 2 августа в Летнем театре парка Маяковского. Вход платный. На сцене Летнего театра сыграют различные музыканты. В хедлайнерах — Найк Борзов, Варвара Убель, Меги Гогитидзе, Claude Booysen, группы Tropical Winds, Muchachos Band. Гости услышат хиты и песни, которые нечасто звучат на концертах. Хип-хоп фестиваль Random Fest (18+) Когда: 9 августа на летней площадке «Теле-клуба». Вход платный. Рэперы OG Buda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK, Inst Rinna и Baby Cute приедут с концертами в Екатеринбург. Все они стали участниками нового фестиваля Random Fest. Эногастрономический фестиваль «Виноград» (18+) Когда: 9–17 августа в парке Маяковского. Вход бесплатный. Мероприятие объединит ярмарку российского вина, гастрономию, музыку, театральное искусство и науку. В программе — лекции о вине, мастер-классы и дегустации, концерты, уличные спектакли, маркет ремесленников, VR-зона, для детей — мастер-классы, активные игры, занятия живописью и творчеством. Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» (0+) Когда: 15–24 августа на набережной Исети за Макаровским мостом. Вход бесплатный. Пока известно, что будет работать 25 площадок. На фестивале устроят деловые завтраки, концерты, танцы, фестиваль «высокой кухни», мастер-классы и фестивальные парения, спортивные соревнования, пленэр. А еще появятся пирс, амфитеатр, пляж, отели для насекомых, различные арт-объекты и аллея лиан, а свои экспозиции представят «Эрмитаж Урал» и Музей Андеграунда.  Фестиваль «Энергия РМК» (6+) Когда: 16 и 17 августа в квартале «Архангел Михаил». Вход бесплатный.  На открытии фестиваля ожидается авиация, парашютисты, парад спортсменов РМК и мотошоу. Также посетители смогут посетить выставку техники ралли «Дакар», турниры звезд RCC, показательные выступления экстремалов, мастер-классы спасателей «РМК Поиск», пройдет первенство России по ВМХ, чемпионат по роллер-спорту, турниры RCC Padel, демонстрация БПЛА, заработает трасса для квадроциклов. В течение двух дней дадут концерты Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape, Jakone и Kiliana. Ведущей станет комик и телеведущая Оля Парфенюк. «Фестиваль волшебников» (6+) Когда: 17 августа в Летнем театре парка Маяковского. Вход платный. Волшебное шоу представят один из лучших иллюзионистов РФ Вадим Савенков, победительница Чемпионата иллюзионистов России Наталия Перова, член Международного братства магов Александр Плотников и обладатели Гран-при конкурса Российской ассоциации иллюзионистов Илья Ильин и Арина Новикова. Зрителей ожидают трюки, фокусы и неожиданные представления. Фестиваль уличных театров «Лица улиц» (0+) Когда: 23 августа в парке Маяковского. Вход бесплатный. В парке состоится 20 театральных представлений, которые пройдут на пяти площадках и аллеях. Спектакли представят 16 театров из разных городов: Ревда, Нижний Тагил, Черноисточинск, Челябинск, Пермь, Альметьевск, Самара, Санкт-Петербург и Москва. Артисты будут выступать даже на колесе обозрения, а у главной сцены проедет восточный экспресс. Также оживут парковые скульптуры, а завершится фестиваль спектаклем в воздухе с использованием строительного крана. Книжный фестиваль «Красная строка» (6+) Когда: 22-24 августа в Историческом сквере. Вход бесплатный.  В этом году организаторы планируют собрать на «Красной строке» за три дня более 63 000 зрителей, 150 издательств и больше 100 ведущих представителей индустрии. В программе — лекции, книжная ярмарка, мастер-классы, музыка и многое другое. С читателями встретятся Дарья Донцова, Евгений Водолазкин и Алексей Сальников. Фестиваль гик-культуры «ГикКон» Когда: 30 августа в парке Маяковского. Вход бесплатный.  Традиционно поклонники соберутся, чтобы показать свои наряды, закупиться комиксами и встретиться со своими кумирами. В программе ожидаются косплей-шоу, ярмарка, встречи с актерами сериала «Король и шут» Владом Коноплевым и Константином Плотниковым, легендами российской озвучки Александром Гаврилиным (его голосом говорят актеры Роберт Паттинсон и Эштон Кутчер) и Петром Гланцем (голоса Дэдпула и Пикачу).
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