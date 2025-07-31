Десятки звезд слетятся с бесплатными выступлениями в Екатеринбург: фестивали августа

В Екатеринбурге август будет наполнен большим количеством фестивалей со знаменитостями. Звезды приедут на фестивали «Послушайте», Random Fest, «Энергия РМК», «Красная строка», «ГикКон», многих можно будет увидеть и услышать совершенно бесплатно. Все самые интересные события последнего летнего месяца — в обзоре URA.RU.
Джазовый фестиваль «Послушайте» (12+)
Когда: 2 августа в Летнем театре парка Маяковского. Вход платный.
На сцене Летнего театра сыграют различные музыканты. В хедлайнерах — Найк Борзов, Варвара Убель, Меги Гогитидзе, Claude Booysen, группы Tropical Winds, Muchachos Band. Гости услышат хиты и песни, которые нечасто звучат на концертах.
Хип-хоп фестиваль Random Fest (18+)
Когда: 9 августа на летней площадке «Теле-клуба». Вход платный.
Рэперы OG Buda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK, Inst Rinna и Baby Cute приедут с концертами в Екатеринбург. Все они стали участниками нового фестиваля Random Fest.
Эногастрономический фестиваль «Виноград» (18+)
Когда: 9–17 августа в парке Маяковского. Вход бесплатный.
Мероприятие объединит ярмарку российского вина, гастрономию, музыку, театральное искусство и науку. В программе — лекции о вине, мастер-классы и дегустации, концерты, уличные спектакли, маркет ремесленников, VR-зона, для детей — мастер-классы, активные игры, занятия живописью и творчеством.
Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» (0+)
Когда: 15–24 августа на набережной Исети за Макаровским мостом. Вход бесплатный.
Пока известно, что будет работать 25 площадок. На фестивале устроят деловые завтраки, концерты, танцы, фестиваль «высокой кухни», мастер-классы и фестивальные парения, спортивные соревнования, пленэр. А еще появятся пирс, амфитеатр, пляж, отели для насекомых, различные арт-объекты и аллея лиан, а свои экспозиции представят «Эрмитаж Урал» и Музей Андеграунда.
Фестиваль «Энергия РМК» (6+)
Когда: 16 и 17 августа в квартале «Архангел Михаил». Вход бесплатный.
На открытии фестиваля ожидается авиация, парашютисты, парад спортсменов РМК и мотошоу. Также посетители смогут посетить выставку техники ралли «Дакар», турниры звезд RCC, показательные выступления экстремалов, мастер-классы спасателей «РМК Поиск», пройдет первенство России по ВМХ, чемпионат по роллер-спорту, турниры RCC Padel, демонстрация БПЛА, заработает трасса для квадроциклов. В течение двух дней дадут концерты Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape, Jakone и Kiliana. Ведущей станет комик и телеведущая Оля Парфенюк.
«Фестиваль волшебников» (6+)
Когда: 17 августа в Летнем театре парка Маяковского. Вход платный.
Волшебное шоу представят один из лучших иллюзионистов РФ Вадим Савенков, победительница Чемпионата иллюзионистов России Наталия Перова, член Международного братства магов Александр Плотников и обладатели Гран-при конкурса Российской ассоциации иллюзионистов Илья Ильин и Арина Новикова. Зрителей ожидают трюки, фокусы и неожиданные представления.
Фестиваль уличных театров «Лица улиц» (0+)
Когда: 23 августа в парке Маяковского. Вход бесплатный.
В парке состоится 20 театральных представлений, которые пройдут на пяти площадках и аллеях. Спектакли представят 16 театров из разных городов: Ревда, Нижний Тагил, Черноисточинск, Челябинск, Пермь, Альметьевск, Самара, Санкт-Петербург и Москва.
Артисты будут выступать даже на колесе обозрения, а у главной сцены проедет восточный экспресс. Также оживут парковые скульптуры, а завершится фестиваль спектаклем в воздухе с использованием строительного крана.
Книжный фестиваль «Красная строка» (6+)
Когда: 22-24 августа в Историческом сквере. Вход бесплатный.
В этом году организаторы планируют собрать на «Красной строке» за три дня более 63 000 зрителей, 150 издательств и больше 100 ведущих представителей индустрии. В программе — лекции, книжная ярмарка, мастер-классы, музыка и многое другое. С читателями встретятся Дарья Донцова, Евгений Водолазкин и Алексей Сальников.
Фестиваль гик-культуры «ГикКон»
Когда: 30 августа в парке Маяковского. Вход бесплатный.
Традиционно поклонники соберутся, чтобы показать свои наряды, закупиться комиксами и встретиться со своими кумирами. В программе ожидаются косплей-шоу, ярмарка, встречи с актерами сериала «Король и шут» Владом Коноплевым и Константином Плотниковым, легендами российской озвучки Александром Гаврилиным (его голосом говорят актеры Роберт Паттинсон и Эштон Кутчер) и Петром Гланцем (голоса Дэдпула и Пикачу).
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