Полпред президента РФ на Урале Артем Жога поздравил выпускников Уральского юридического инситута МВД. Он их поблагодарил, дал им напутствие и вручил дипломы, передает корреспондент URA.RU.
«Недоброжелатели всеми силами пытаются навредить России, расшатать ситуацию изнутри. Именно вам доверено отражать эти угрозы и быть надежной опорой общества. От вашего профессионализма, эрудиции, терпения и моральной стойкости будут зависеть жизни людей. Это колоссальная ответственность, и я благодарю вас за то, что принимаете ее на себя», — произнес Жога.
По его словам, служить обществу в силовых структурах очень сложно, так как выпускникам предстоит обеспечивать покой и безопасность граждан, защищать их интересы и пресекать правонарушения. В 2025 году из вуза выпустились 155 полицейских, из которых более 20 из них получили дипломы с отличием, 87 станут следователями, 68 выучились на сотрудников полиции.
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