31 июля 2025

Полпред Жога дал важное напутствие молодым полицейским. Фото, видео

Артем Жога посетил выпускной Уральского юридического университета МВД России
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога оценил намерение молодежи работать в МВД
Артем Жога оценил намерение молодежи работать в МВД Фото:

Полпред президента РФ на Урале Артем Жога поздравил выпускников Уральского юридического инситута МВД. Он их поблагодарил, дал им напутствие и вручил дипломы, передает корреспондент URA.RU.

«Недоброжелатели всеми силами пытаются навредить России, расшатать ситуацию изнутри. Именно вам доверено отражать эти угрозы и быть надежной опорой общества. От вашего профессионализма, эрудиции, терпения и моральной стойкости будут зависеть жизни людей. Это колоссальная ответственность, и я благодарю вас за то, что принимаете ее на себя», — произнес Жога.

По его словам, служить обществу в силовых структурах очень сложно, так как выпускникам предстоит обеспечивать покой и безопасность граждан, защищать их интересы и пресекать правонарушения. В 2025 году из вуза выпустились 155 полицейских, из которых более 20 из них получили дипломы с отличием, 87 станут следователями, 68 выучились на сотрудников полиции.

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Полпред президента РФ на Урале Артем Жога поздравил выпускников Уральского юридического инситута МВД. Он их поблагодарил, дал им напутствие и вручил дипломы, передает корреспондент URA.RU. «Недоброжелатели всеми силами пытаются навредить России, расшатать ситуацию изнутри. Именно вам доверено отражать эти угрозы и быть надежной опорой общества. От вашего профессионализма, эрудиции, терпения и моральной стойкости будут зависеть жизни людей. Это колоссальная ответственность, и я благодарю вас за то, что принимаете ее на себя», — произнес Жога. По его словам, служить обществу в силовых структурах очень сложно, так как выпускникам предстоит обеспечивать покой и безопасность граждан, защищать их интересы и пресекать правонарушения. В 2025 году из вуза выпустились 155 полицейских, из которых более 20 из них получили дипломы с отличием, 87 станут следователями, 68 выучились на сотрудников полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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