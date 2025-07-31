В Екатеринбург поступило полтонны зараженного перца из Узбекистана

Опасные овощи уничтожили
На склад временного хранения в Екатеринбурге завезли 18,9 тонны узбекских фруктов и овощей, в которых обнаружили полтонны зараженного перца. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«В перце в количестве 0,5 тонны выявлен карантинный вредный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата», — пояснили в ведомстве. Вирус обнаружили в ходе досмотра и лабораторной экспертизы.
Полтонны зараженного товара уничтожили. Данный вирус поражает томаты и перец, однако для человека угрозы не представляет.
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