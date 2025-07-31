31 июля 2025

В Екатеринбург поступило полтонны зараженного перца из Узбекистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Опасные овощи уничтожили
Опасные овощи уничтожили Фото:

На склад временного хранения в Екатеринбурге завезли 18,9 тонны узбекских фруктов и овощей, в которых обнаружили полтонны зараженного перца. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«В перце в количестве 0,5 тонны выявлен карантинный вредный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата», — пояснили в ведомстве. Вирус обнаружили в ходе досмотра и лабораторной экспертизы.

Полтонны зараженного товара уничтожили. Данный вирус поражает томаты и перец, однако для человека угрозы не представляет.

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На склад временного хранения в Екатеринбурге завезли 18,9 тонны узбекских фруктов и овощей, в которых обнаружили полтонны зараженного перца. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. «В перце в количестве 0,5 тонны выявлен карантинный вредный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата», — пояснили в ведомстве. Вирус обнаружили в ходе досмотра и лабораторной экспертизы. Полтонны зараженного товара уничтожили. Данный вирус поражает томаты и перец, однако для человека угрозы не представляет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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