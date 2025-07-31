31 июля 2025

«Спецавтобаза» аннулирует некорректные квитанции свердловчан за мусор

© Служба новостей «URA.RU»
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Регоператор проведет перерасчет квитанций
Регоператор проведет перерасчет квитанций Фото:

«Спецавтобаза» ответила на обращения жителей Екатеринбурга и Свердловской области, поступившие в ее адрес по поводу ошибках в платежках. Некорректные квитанции аннулируют, рассказали в пресс-службе компании.

«Рассылка бумажных платежных документов с неверными сведениями была остановлена после получения информации о неточностях в базах данных», — пояснили там. Исправленные квитанции разошлют жильцам до 8 августа, а тем, кто оплатил ошибочные счета, сделают перерасчет, который отразится уже в этой платежке.

Представители регоператора принесли извинения жителям, которых коснулась эта ситуация. «Продолжаем консультации любыми удобными для них способами: в офисе, на горячей линии или в соцсетях», — подчеркнули они.

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«Спецавтобаза» ответила на обращения жителей Екатеринбурга и Свердловской области, поступившие в ее адрес по поводу ошибках в платежках. Некорректные квитанции аннулируют, рассказали в пресс-службе компании. «Рассылка бумажных платежных документов с неверными сведениями была остановлена после получения информации о неточностях в базах данных», — пояснили там. Исправленные квитанции разошлют жильцам до 8 августа, а тем, кто оплатил ошибочные счета, сделают перерасчет, который отразится уже в этой платежке. Представители регоператора принесли извинения жителям, которых коснулась эта ситуация. «Продолжаем консультации любыми удобными для них способами: в офисе, на горячей линии или в соцсетях», — подчеркнули они.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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