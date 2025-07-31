«Спецавтобаза» аннулирует некорректные квитанции свердловчан за мусор

«Спецавтобаза» ответила на обращения жителей Екатеринбурга и Свердловской области, поступившие в ее адрес по поводу ошибках в платежках. Некорректные квитанции аннулируют, рассказали в пресс-службе компании.
«Рассылка бумажных платежных документов с неверными сведениями была остановлена после получения информации о неточностях в базах данных», — пояснили там. Исправленные квитанции разошлют жильцам до 8 августа, а тем, кто оплатил ошибочные счета, сделают перерасчет, который отразится уже в этой платежке.
Представители регоператора принесли извинения жителям, которых коснулась эта ситуация. «Продолжаем консультации любыми удобными для них способами: в офисе, на горячей линии или в соцсетях», — подчеркнули они.
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