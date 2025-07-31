Год назад обрушился дом в Нижнем Тагиле: трагедия глазами фотокоров URA.RU

1 августа исполнился год со дня трагедии в доме на Сибирской в Нижнем Тагиле

01 августа 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Около полудня в пятиэтажном доме №81 прогремел чудовищный взрыв Фото: Нилов Артем © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом 1 августа 2024 года на Нижний Тагил обрушилась беспрецедентная трагедия, эхо которой разнеслось по всей России. Около полудня в пятиэтажном жилом доме №81 на улице Сибирской прогремел чудовищный взрыв, мгновенно превративший часть здания в руины. В результате происшествия погибли 11 человек, среди которых шестеро — дети. Фотографии с места ЧП — в подборке URA.RU. Вскоре после взрыва на месте происшествия была развернута широкомасштабная операция по ликвидации последствий. К работе незамедлительно приступили подразделения МЧС, пожарные бригады, сотрудники полиции, а также медицинские службы. В связи с угрозой для жизни была проведена срочная эвакуация людей, при этом спасатели оперативно извлекали пострадавших из-под завалов. Спасательные работы шли двое суток. В Нижнем Тагиле третий день после случившейся трагедии был официально признан Днем траура. Жители города почтили память жертв, возлагая цветы у руин разрушенного здания. Утром тогдашний губернатор Евгений Куйвашев проинформировал президента РФ Владимира Путина о ходе работ по устранению последствий взрыва, а также о предпринимаемых мерах поддержки пострадавших. К 1 октября 2024 года здание было полностью демонтировано, а все обломки вывезены. В тот же день поступила информация о задержании сотрудников газовой компании «ГАЗЭКС». В рамках расследования обвинения были предъявлены мастеру Максиму Гривскому, а также слесарям Александру Алимову и Александре Ерыкиной. Установлено, что они являлись членами бригады, осуществлявшей 24 июня плановое техническое обслуживание газопровода и газового оборудования в жилом доме. Согласно версии следственных органов, из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей обвиняемыми в помещении произошло накопление газовоздушной смеси, что впоследствии привело к воспламенению и частичному обрушению здания. До 1 августа 2025 года все трое будут находиться под домашним арестом. В эти тяжелые для всех дни трагедии корреспонденты URA.RU находились непосредственно на месте событий, в режиме онлайн оперативно информируя читателей обо всем происходящем. Героями наших публикаций становились люди, самоотверженно спасавшие из-под завалов, а также те, кто чудом уцелел в этом аду. Все собранные материалы о трагедии доступны в специальном сюжете на сайте URA.RU. Редакция агентства выражает глубочайшие соболезнования всем семьям погибших и пострадавших в этой страшной трагедии. Мы скорбим вместе с вами, разделяя вашу боль и горечь утраты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

1 августа 2024 года на Нижний Тагил обрушилась беспрецедентная трагедия, эхо которой разнеслось по всей России. Около полудня в пятиэтажном жилом доме №81 на улице Сибирской прогремел чудовищный взрыв, мгновенно превративший часть здания в руины. В результате происшествия погибли 11 человек, среди которых шестеро — дети. Фотографии с места ЧП — в подборке URA.RU. Вскоре после взрыва на месте происшествия была развернута широкомасштабная операция по ликвидации последствий. К работе незамедлительно приступили подразделения МЧС, пожарные бригады, сотрудники полиции, а также медицинские службы. В связи с угрозой для жизни была проведена срочная эвакуация людей, при этом спасатели оперативно извлекали пострадавших из-под завалов. Спасательные работы шли двое суток. В Нижнем Тагиле третий день после случившейся трагедии был официально признан Днем траура. Жители города почтили память жертв, возлагая цветы у руин разрушенного здания. Утром тогдашний губернатор Евгений Куйвашев проинформировал президента РФ Владимира Путина о ходе работ по устранению последствий взрыва, а также о предпринимаемых мерах поддержки пострадавших. К 1 октября 2024 года здание было полностью демонтировано, а все обломки вывезены. В тот же день поступила информация о задержании сотрудников газовой компании «ГАЗЭКС». В рамках расследования обвинения были предъявлены мастеру Максиму Гривскому, а также слесарям Александру Алимову и Александре Ерыкиной. Установлено, что они являлись членами бригады, осуществлявшей 24 июня плановое техническое обслуживание газопровода и газового оборудования в жилом доме. Согласно версии следственных органов, из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей обвиняемыми в помещении произошло накопление газовоздушной смеси, что впоследствии привело к воспламенению и частичному обрушению здания. До 1 августа 2025 года все трое будут находиться под домашним арестом. В эти тяжелые для всех дни трагедии корреспонденты URA.RU находились непосредственно на месте событий, в режиме онлайн оперативно информируя читателей обо всем происходящем. Героями наших публикаций становились люди, самоотверженно спасавшие из-под завалов, а также те, кто чудом уцелел в этом аду. Все собранные материалы о трагедии доступны в специальном сюжете на сайте URA.RU. Редакция агентства выражает глубочайшие соболезнования всем семьям погибших и пострадавших в этой страшной трагедии. Мы скорбим вместе с вами, разделяя вашу боль и горечь утраты.