31 июля 2025

«Почти Сингапур»: блогершу из Франции поразили небоскребы Екатеринбурга

Мария Перрье расхвалила Екатеринбург в своем блоге
© Служба новостей «URA.RU»
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Для знакомства с городом Мария Перрье выбрала экскурсию с гидом
Для знакомства с городом Мария Перрье выбрала экскурсию с гидом Фото:

Блогерша из Франции и уроженка Нижнего Новгорода Мария Перрье восхитилась архитектурой, музеями и кухней Екатеринбурга. О том, как прошла ее поездка в уральскую столицу, Мария рассказала у себя в блоге.

«Своими высотками и небольшой речкой Екатеринбург мне вообще напомнил Сингапур. Мы не ожидали увидеть столько небоскребов, причем стильных, современных и очень гармонично вписанных в городскую среду. Чувствуется, что власти развивают город, ориентируясь на нужды и комфорт местных жителей, а не туристов», — рассказала блогер в своем telegram-канале.

Мария остановилась в отеле «Высоцкий» и посетила все знаковые городские места, в том числе «Ельцин Центр» и музей В.С. Высоцкого. Главная пешеходная улица Вайнера впечатлить Марию не смогла: «Мы погуляли по набережной и по пешеходной улице Вайнера, сойдясь во мнении, что наша пешеходная Покровка все-таки красивее и гармоничнее».

Блогер также отметила отсутствие в городе толп туристов, чистоту, комфорт и современность. «Вряд ли мы вернемся в Екатеринбург в ближайшее время, но могу сказать точно, что этот город достоин посещения», — подытожила Мария.

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Блогерша из Франции и уроженка Нижнего Новгорода Мария Перрье восхитилась архитектурой, музеями и кухней Екатеринбурга. О том, как прошла ее поездка в уральскую столицу, Мария рассказала у себя в блоге. «Своими высотками и небольшой речкой Екатеринбург мне вообще напомнил Сингапур. Мы не ожидали увидеть столько небоскребов, причем стильных, современных и очень гармонично вписанных в городскую среду. Чувствуется, что власти развивают город, ориентируясь на нужды и комфорт местных жителей, а не туристов», — рассказала блогер в своем telegram-канале. Мария остановилась в отеле «Высоцкий» и посетила все знаковые городские места, в том числе «Ельцин Центр» и музей В.С. Высоцкого. Главная пешеходная улица Вайнера впечатлить Марию не смогла: «Мы погуляли по набережной и по пешеходной улице Вайнера, сойдясь во мнении, что наша пешеходная Покровка все-таки красивее и гармоничнее». Блогер также отметила отсутствие в городе толп туристов, чистоту, комфорт и современность. «Вряд ли мы вернемся в Екатеринбург в ближайшее время, но могу сказать точно, что этот город достоин посещения», — подытожила Мария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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