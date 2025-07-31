«Почти Сингапур»: блогершу из Франции поразили небоскребы Екатеринбурга

Блогерша из Франции и уроженка Нижнего Новгорода Мария Перрье восхитилась архитектурой, музеями и кухней Екатеринбурга. О том, как прошла ее поездка в уральскую столицу, Мария рассказала у себя в блоге.
«Своими высотками и небольшой речкой Екатеринбург мне вообще напомнил Сингапур. Мы не ожидали увидеть столько небоскребов, причем стильных, современных и очень гармонично вписанных в городскую среду. Чувствуется, что власти развивают город, ориентируясь на нужды и комфорт местных жителей, а не туристов», — рассказала блогер в своем telegram-канале.
Мария остановилась в отеле «Высоцкий» и посетила все знаковые городские места, в том числе «Ельцин Центр» и музей В.С. Высоцкого. Главная пешеходная улица Вайнера впечатлить Марию не смогла: «Мы погуляли по набережной и по пешеходной улице Вайнера, сойдясь во мнении, что наша пешеходная Покровка все-таки красивее и гармоничнее».
Блогер также отметила отсутствие в городе толп туристов, чистоту, комфорт и современность. «Вряд ли мы вернемся в Екатеринбург в ближайшее время, но могу сказать точно, что этот город достоин посещения», — подытожила Мария.
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