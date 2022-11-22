Мобилизованный курганец рассказал, почему разведчикам завидуют другие военные

Курганский разведчик: мобилизованные бойцы завидуют нашим бронежилетам

23 ноября 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Мобилизованный боец из Кургана рассказал о подаренных бронежилетах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Курганский разведчик рассказал о том, что их бронежилетам завидуют другие мобилизованные бойцы, а также поблагодарил своих земляков за предоставленное снаряжение и экипировку. Об этом военнослужащий сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Хочу обратится со словами огромной благодарности ко всем, кто помог нам в сборах. Спасибо братьям казакам за броники. Мы раздергали их на плиты и получилось очень прилично и мобильно, все нам завидуют! Спасибо ребятам за наколенники и налокотники. Их оценила вся наша рота разведки, ну и отдельно спасибо за ночной тепловой прицел», — сказал мобилизованный курганец. Также боец поблагодарил женщин, которые шьют им вещи и беспокоятся за них, а также пообещал обязательно вернуться домой. Ранее URA.RU писало, что курганский блогер провел стримы, чтобы собрать деньги на пуленепробиваемые шлемы для военнослужащих в зоне спецоперации. Также сообщалось, что в жительница Кургана начала шить носилки для бойцов на фронт, а мобилизованным из Елани отправили согревающие стикеры и лекарства от ОРВИ. Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября. Она была введена из-за спецоперации на Украине, которая была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. За это время в ВС РФ было призвано 300 тысяч граждан из запаса.

Курганский разведчик рассказал о том, что их бронежилетам завидуют другие мобилизованные бойцы, а также поблагодарил своих земляков за предоставленное снаряжение и экипировку. Об этом военнослужащий сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Хочу обратится со словами огромной благодарности ко всем, кто помог нам в сборах. Спасибо братьям казакам за броники. Мы раздергали их на плиты и получилось очень прилично и мобильно, все нам завидуют! Спасибо ребятам за наколенники и налокотники. Их оценила вся наша рота разведки, ну и отдельно спасибо за ночной тепловой прицел», — сказал мобилизованный курганец. Также боец поблагодарил женщин, которые шьют им вещи и беспокоятся за них, а также пообещал обязательно вернуться домой. Ранее URA.RU писало, что курганский блогер провел стримы, чтобы собрать деньги на пуленепробиваемые шлемы для военнослужащих в зоне спецоперации. Также сообщалось, что в жительница Кургана начала шить носилки для бойцов на фронт, а мобилизованным из Елани отправили согревающие стикеры и лекарства от ОРВИ. Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября. Она была введена из-за спецоперации на Украине, которая была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. За это время в ВС РФ было призвано 300 тысяч граждан из запаса.