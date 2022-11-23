Счетная палата ХМАО: расходы окружной думы не проверяли семь лет

24 ноября 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Поручений проверить бюджет Думы не было ни от губернатора, ни от правоохранительных органов, ни от самой Думы Фото: Александр Елизаров © URA.RU Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа в течение семи лет не проверяла бюджет думы Югры. На это не было соответствующих поручений. Об этом URA.RU узнало со слов председателя счетной палаты Владислава Маркунаса, прозвучавших во время официальной трансляции заседания. «За последние семь лет бюджет думы не проверялся. Вы сами знаете, план работ составляется на основании поручений думы, предложения губернатора, правоохранительных органов», — сказал Маркунас.



Слова председателя прозвучали в ответ на вопрос депутата от фракции ЛДПР Михаила Селюкова, который поинтересовался, когда ведомство последний раз проверяла думский бюджет и планируется ли эта проверка в ближайшее время. «Мы тратим 640 млн бюджетных денег. Мы же должны понимать куда мы их тратим?», — спросил Селюков.



Ранее URA.RU сообщало, что в думу Ханты-Мансийского автономного округа внесен законопроект об ограничениях для чиновников, которые не служили в армии. Автор инициативы, депутат от фракции ЛДПР Михаил Селюков.

Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа в течение семи лет не проверяла бюджет думы Югры. На это не было соответствующих поручений. Об этом URA.RU узнало со слов председателя счетной палаты Владислава Маркунаса, прозвучавших во время официальной трансляции заседания. «За последние семь лет бюджет думы не проверялся. Вы сами знаете, план работ составляется на основании поручений думы, предложения губернатора, правоохранительных органов», — сказал Маркунас. Слова председателя прозвучали в ответ на вопрос депутата от фракции ЛДПР Михаила Селюкова, который поинтересовался, когда ведомство последний раз проверяла думский бюджет и планируется ли эта проверка в ближайшее время. «Мы тратим 640 млн бюджетных денег. Мы же должны понимать куда мы их тратим?», — спросил Селюков. Ранее URA.RU сообщало, что в думу Ханты-Мансийского автономного округа внесен законопроект об ограничениях для чиновников, которые не служили в армии. Автор инициативы, депутат от фракции ЛДПР Михаил Селюков.