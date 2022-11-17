В думу ХМАО внесли законопроект, который ограничит карьерный рост депутатов, не служивших в армии

18 ноября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

В новом законопроекте предлагается запретить не служившим чиновникам занимать руководящие должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Думу Ханты-Мансийского автономного округа внесен законопроект об ограничениях для чиновников, которые не служили в армии. Автор инициативы, депутат от фракции ЛДПР Михаил Селюков поделился с URA.RU подробностями. «По поводу закона о воинской обязанности и присяге подход простой — мы должны в рамках сегодняшней ситуации понять, кто давал присягу Родине, а кто, говоря по-русски, не парламентским языком, откосил. Соответственно, если человек служил, является офицером запаса, давал присягу, то он имеет право занимать руководящие должности в Думе. Если по каким-то причинам он не служил, не обучался на военной кафедре и не обучался в военном вузе, не принимал присягу, то он не может занимать руководящие должности председателя думы, заместителя председателя думы, председателя комитета думы и заместителя председателя комитета думы», — сказал Селюков. В конце сентября Михаил Селюков предлагал поручить аппарату думы разработать правовой акт, запрещающий депутатам ХМАО-Югры занимать руководящие должности в думе Югры в случае, если депутат не проходил военную службу, не получал военно-учетную специальность, не заканчивал военную кафедру, не принимал присягу. Однако, тогда другие депутаты инициативу Селюкова заблокировали, назвав дискриминацией. Поэтому на предстоящее заседание регионального парламента депутат вышел уже с готовым проектом закона.



Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы ХМАО Михаил Селюков предложил окружным властям уменьшить региональные налоги тем предприятиям и организациям, которые оказывают поддержку участникам специальной военной операции.

В Думу Ханты-Мансийского автономного округа внесен законопроект об ограничениях для чиновников, которые не служили в армии. Автор инициативы, депутат от фракции ЛДПР Михаил Селюков поделился с URA.RU подробностями. «По поводу закона о воинской обязанности и присяге подход простой — мы должны в рамках сегодняшней ситуации понять, кто давал присягу Родине, а кто, говоря по-русски, не парламентским языком, откосил. Соответственно, если человек служил, является офицером запаса, давал присягу, то он имеет право занимать руководящие должности в Думе. Если по каким-то причинам он не служил, не обучался на военной кафедре и не обучался в военном вузе, не принимал присягу, то он не может занимать руководящие должности председателя думы, заместителя председателя думы, председателя комитета думы и заместителя председателя комитета думы», — сказал Селюков. В конце сентября Михаил Селюков предлагал поручить аппарату думы разработать правовой акт, запрещающий депутатам ХМАО-Югры занимать руководящие должности в думе Югры в случае, если депутат не проходил военную службу, не получал военно-учетную специальность, не заканчивал военную кафедру, не принимал присягу. Однако, тогда другие депутаты инициативу Селюкова заблокировали, назвав дискриминацией. Поэтому на предстоящее заседание регионального парламента депутат вышел уже с готовым проектом закона. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы ХМАО Михаил Селюков предложил окружным властям уменьшить региональные налоги тем предприятиям и организациям, которые оказывают поддержку участникам специальной военной операции.