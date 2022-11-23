В Сургуте ребенок упал с шестого этажа

24 ноября 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Причины происшествия выясняют полицейские, ребенок госпитализирован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) из окна квартиры на шестом этаже выпал десятилетний мальчик. Руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина сообщила корреспонденту URA.RU, что пострадавшего ребенка госпитализировали. «По предварительным данным, из окна квартиры на шестом этаже дома на улице 30 лет Победы десятилетний мальчик выпал из окна. На момент госпитализации ребенок был жив, подробности уточняются», — прокомментировала Абмайкина. Мальчика вместе с родителями увезли в травматологический центр. Причины происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов. Ранее URA.RU писало о выпавшем из окна седьмого этажа младенце в Сургуте. Мальчик выжил, и после двух недель госпитализации врачи выписали его домой выздоравливать.

В Сургуте (ХМАО) из окна квартиры на шестом этаже выпал десятилетний мальчик. Руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина сообщила корреспонденту URA.RU, что пострадавшего ребенка госпитализировали. «По предварительным данным, из окна квартиры на шестом этаже дома на улице 30 лет Победы десятилетний мальчик выпал из окна. На момент госпитализации ребенок был жив, подробности уточняются», — прокомментировала Абмайкина. Мальчика вместе с родителями увезли в травматологический центр. Причины происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов. Ранее URA.RU писало о выпавшем из окна седьмого этажа младенце в Сургуте. Мальчик выжил, и после двух недель госпитализации врачи выписали его домой выздоравливать.