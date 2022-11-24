В Кремле раскрыли детали встречи Путина с матерями военнослужащих

Песков: на встрече Путина с матерями военных будут обсуждаться те темы, которые поднимут участницы мероприятия

25 ноября 2022 в 05:22 Размер текста - 17 +

Путин будет обсуждать те тему, которые будут поднимать матери военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин на встрече с матерями российских военных, в том числе участвующих в спецоперации, обсудит все темы, которые поднимут сами участницы мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Те, которые будут они поднимать», — ответил Песков на вопрос о том, какие темы будут обсуждаться на встрече с матерями, сыновья которых являются мобилизованными, добровольцами, контрактниками, а также кадровыми военными, сообщило РИА Новости. Встреча состоится в пятницу, 25 ноября. Ранее сообщалось, что мероприятие будет приурочено ко Дню матери, который отмечается 27 ноября. В этом году праздник выпал на воскресенье. По словам источников «Ведомостей», Путин уже готовится к мероприятию. Дмитрий Песков уточнил, что встреча будет проведена для того, чтобы глава государства узнал «реальное положение дел». Он отметил, что президент РФ часто проводит такие встречи, однако не все они публичные.

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями российских военных, в том числе участвующих в спецоперации, обсудит все темы, которые поднимут сами участницы мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Те, которые будут они поднимать», — ответил Песков на вопрос о том, какие темы будут обсуждаться на встрече с матерями, сыновья которых являются мобилизованными, добровольцами, контрактниками, а также кадровыми военными, сообщило РИА Новости. Встреча состоится в пятницу, 25 ноября. Ранее сообщалось, что мероприятие будет приурочено ко Дню матери, который отмечается 27 ноября. В этом году праздник выпал на воскресенье. По словам источников «Ведомостей», Путин уже готовится к мероприятию. Дмитрий Песков уточнил, что встреча будет проведена для того, чтобы глава государства узнал «реальное положение дел». Он отметил, что президент РФ часто проводит такие встречи, однако не все они публичные.