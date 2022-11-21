«Ведомости»: Путин готовится ко встрече с матерями участников СВО

22 ноября 2022 в 08:34 Размер текста - 17 +

Путин встретится с матерями военных уже на этой неделе, сообщил источник «Ведомостей», Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин встретится с матерями российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Он уже готовится к мероприятию. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. «Президент Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с матерями российских военных», — пишет газета. По словам одного из ее источников, подготовка Путина ко встрече уже идет. Еще один источник поделился, что мероприятие будет приурочено ко Дню матери, который отмечается 27 ноября. В самом Кремле же дату встречи президента с матерями военных пока не анонсировали. На вопрос журналистов о том состоится ли это мероприятие до конца недели, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что информация о нем будет сообщена своевременно. Ранее Путин выразил желание встретиться с мобилизованными россиянами. Песков отметил, что Кремль дополнительно сообщит о том, когда встреча будет организована.

Президент России Владимир Путин встретится с матерями российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Он уже готовится к мероприятию. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. «Президент Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с матерями российских военных», — пишет газета. По словам одного из ее источников, подготовка Путина ко встрече уже идет. Еще один источник поделился, что мероприятие будет приурочено ко Дню матери, который отмечается 27 ноября. В самом Кремле же дату встречи президента с матерями военных пока не анонсировали. На вопрос журналистов о том состоится ли это мероприятие до конца недели, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что информация о нем будет сообщена своевременно. Ранее Путин выразил желание встретиться с мобилизованными россиянами. Песков отметил, что Кремль дополнительно сообщит о том, когда встреча будет организована.