Кремль: Путин хочет узнать реальное положение дел у матерей военнослужащих

22 ноября 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует встречу с матерями мобилизованных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Президент РФ Владимир Путин планирует встречу с матерями мобилизованных граждан, чтобы узнать реальное положение дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Такая встреча планируется. Можем подтвердить. Она готовится. В том числе она должна стать одной из встреч в плане тех контактов, которые вы упоминали. Президент часто проводит такие встречи, не все они публичные. Он получает информацию из первых рук о реальном положении дел», — сказал пресс-секретарь в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Россия с 21 сентября проводила частичную мобилизацию. Всего планировалось мобилизовать 300 тысяч граждан.

Президент РФ Владимир Путин планирует встречу с матерями мобилизованных граждан, чтобы узнать реальное положение дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Такая встреча планируется. Можем подтвердить. Она готовится. В том числе она должна стать одной из встреч в плане тех контактов, которые вы упоминали. Президент часто проводит такие встречи, не все они публичные. Он получает информацию из первых рук о реальном положении дел», — сказал пресс-секретарь в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Россия с 21 сентября проводила частичную мобилизацию. Всего планировалось мобилизовать 300 тысяч граждан.