Кремль: Путин хочет узнать реальное положение дел у матерей военнослужащих

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует встречу с матерями мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин планирует встречу с матерями мобилизованных граждан, чтобы узнать реальное положение дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такая встреча планируется. Можем подтвердить. Она готовится. В том числе она должна стать одной из встреч в плане тех контактов, которые вы упоминали. Президент часто проводит такие встречи, не все они публичные. Он получает информацию из первых рук о реальном положении дел», — сказал пресс-секретарь в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Россия с 21 сентября проводила частичную мобилизацию. Всего планировалось мобилизовать 300 тысяч граждан.

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Президент РФ Владимир Путин планирует встречу с матерями мобилизованных граждан, чтобы узнать реальное положение дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Такая встреча планируется. Можем подтвердить. Она готовится. В том числе она должна стать одной из встреч в плане тех контактов, которые вы упоминали. Президент часто проводит такие встречи, не все они публичные. Он получает информацию из первых рук о реальном положении дел», — сказал пресс-секретарь в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Россия с 21 сентября проводила частичную мобилизацию. Всего планировалось мобилизовать 300 тысяч граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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