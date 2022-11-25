Проект бюджета Свердловской области увеличился на 3,9 млрд ко второму чтению

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Согласительная комиссия вносила корректировки в бюджет после первого чтения и представила обновленный вариант проекта Фото:

Ко второму чтению доходная часть бюджета Свердловской области на 2023 год вырастет на 3,9 миллиарда рублей. Часть этих денег направят на задачи муниципалитетов, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Завершила работу временная согласительная комиссия по подготовке ко второму чтению главного финансового документа региона. В течение полутора недель […] вырабатывали оптимальные варианты финансирования всех государственных программ Свердловской области. Ко второму чтению доходная часть консолидированного бюджета региона на 2023 год вырастет на 3,9 миллиарда рублей», — говорится в сообщении департамента.

Благодаря этому получится направить 1,6 миллиарда рублей на задачи муниципалитетов, а именно на строительство дорог, ремонт и реконструкцию детских садов и школ. Еще часть денег направят на поддержку промышленности, сельского хозяйства, медицины и культуры.

Обсуждение бюджета стартовало 16 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что согласованием бюджета займется свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за политические вопросы.

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Ко второму чтению доходная часть бюджета Свердловской области на 2023 год вырастет на 3,9 миллиарда рублей. Часть этих денег направят на задачи муниципалитетов, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области. «Завершила работу временная согласительная комиссия по подготовке ко второму чтению главного финансового документа региона. В течение полутора недель […] вырабатывали оптимальные варианты финансирования всех государственных программ Свердловской области. Ко второму чтению доходная часть консолидированного бюджета региона на 2023 год вырастет на 3,9 миллиарда рублей», — говорится в сообщении департамента. Благодаря этому получится направить 1,6 миллиарда рублей на задачи муниципалитетов, а именно на строительство дорог, ремонт и реконструкцию детских садов и школ. Еще часть денег направят на поддержку промышленности, сельского хозяйства, медицины и культуры. Обсуждение бюджета стартовало 16 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что согласованием бюджета займется свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за политические вопросы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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