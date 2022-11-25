Проект бюджета Свердловской области увеличился на 3,9 млрд ко второму чтению

Ко второму чтению доходная часть бюджета Свердловской области на 2023 год вырастет на 3,9 миллиарда рублей. Часть этих денег направят на задачи муниципалитетов, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Завершила работу временная согласительная комиссия по подготовке ко второму чтению главного финансового документа региона. В течение полутора недель […] вырабатывали оптимальные варианты финансирования всех государственных программ Свердловской области. Ко второму чтению доходная часть консолидированного бюджета региона на 2023 год вырастет на 3,9 миллиарда рублей», — говорится в сообщении департамента.
Благодаря этому получится направить 1,6 миллиарда рублей на задачи муниципалитетов, а именно на строительство дорог, ремонт и реконструкцию детских садов и школ. Еще часть денег направят на поддержку промышленности, сельского хозяйства, медицины и культуры.
Обсуждение бюджета стартовало 16 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что согласованием бюджета займется свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за политические вопросы.
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Ко второму чтению доходная часть бюджета Свердловской области на 2023 год вырастет на 3,9 миллиарда рублей. Часть этих денег направят на задачи муниципалитетов, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области. «Завершила работу временная согласительная комиссия по подготовке ко второму чтению главного финансового документа региона. В течение полутора недель […] вырабатывали оптимальные варианты финансирования всех государственных программ Свердловской области. Ко второму чтению доходная часть консолидированного бюджета региона на 2023 год вырастет на 3,9 миллиарда рублей», — говорится в сообщении департамента. Благодаря этому получится направить 1,6 миллиарда рублей на задачи муниципалитетов, а именно на строительство дорог, ремонт и реконструкцию детских садов и школ. Еще часть денег направят на поддержку промышленности, сельского хозяйства, медицины и культуры. Обсуждение бюджета стартовало 16 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что согласованием бюджета займется свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за политические вопросы.