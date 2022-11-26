Глава Псковской области обвинил НАТО в попытках нарушить госграницу РФ

27 ноября 2022 в 02:20 Размер текста - 17 +

Михаил Ведерников заявил о попытках дронов НАТО нарушить госграницу Фото: miliman/pickupimage.com Были и попытки незаконного пересечения псковской границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами НАТО. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами», — сказал Михаил Ведерников в ходе выступления на III международном Медиафоруме в Пскове, видеозапись опубликована в его telegram-канале. Ведерников указал, что Псковская область граничит сразу с тремя государствами, два из них входят в военно-политический блок. «Сегодня очень любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами», — отметил губернатор. При этом, по его словам, президент России Владимир Путин неоднократно это опровергал. Он добавил, что Псковская область тоже неоднократно подвергалась «такой натовской политике „добрососедства“». Все это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала российской спецоперации «и понятно, что сейчас все еще более обострилось», констатировал он. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Ее целями Путин объявил помощь жителям Донбасса и денацификация Украины. После начала СВО страны НАТО начали активно вмешиваться в конфликт, поставляя на Украину военную и финансовую помощь.

Были и попытки незаконного пересечения псковской границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами НАТО. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами», — сказал Михаил Ведерников в ходе выступления на III международном Медиафоруме в Пскове, видеозапись опубликована в его telegram-канале. Ведерников указал, что Псковская область граничит сразу с тремя государствами, два из них входят в военно-политический блок. «Сегодня очень любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами», — отметил губернатор. При этом, по его словам, президент России Владимир Путин неоднократно это опровергал. Он добавил, что Псковская область тоже неоднократно подвергалась «такой натовской политике „добрососедства“». Все это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала российской спецоперации «и понятно, что сейчас все еще более обострилось», констатировал он. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Ее целями Путин объявил помощь жителям Донбасса и денацификация Украины. После начала СВО страны НАТО начали активно вмешиваться в конфликт, поставляя на Украину военную и финансовую помощь.