В Красногорске в ресторане вспыхнул пожар по неизвестной причине (архивное фото)
В Подмосковье в городе Красногорск в ресторане грузинской кухни вспыхнул пожар. Об этом сообщили интернет-пользователи. Причины возгорания и возможное наличие пострадавших пока неизвестны.
«Грузинский ресторан загорелся в подмосковном Красногорске», — заявили пользователи в интернете. Информацию передает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что в зале ресторана был расположен бильярд, банкетный зал и караоке.
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