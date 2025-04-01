В Подмосковье загорелся грузинский ресторан. Видео

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В Красногорске в ресторане вспыхнул пожар по неизвестной причине (архивное фото)
В Красногорске в ресторане вспыхнул пожар по неизвестной причине (архивное фото) Фото:

В Подмосковье в городе Красногорск в ресторане грузинской кухни вспыхнул пожар. Об этом сообщили интернет-пользователи. Причины возгорания и возможное наличие пострадавших пока неизвестны. 

«Грузинский ресторан загорелся в подмосковном Красногорске», — заявили пользователи в интернете. Информацию передает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что в зале ресторана был расположен бильярд, банкетный зал и караоке. 

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В Подмосковье в городе Красногорск в ресторане грузинской кухни вспыхнул пожар. Об этом сообщили интернет-пользователи. Причины возгорания и возможное наличие пострадавших пока неизвестны.  «Грузинский ресторан загорелся в подмосковном Красногорске», — заявили пользователи в интернете. Информацию передает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что в зале ресторана был расположен бильярд, банкетный зал и караоке. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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