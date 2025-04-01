ВСУ атаковали автобус в ДНР, 12 человек пострадали

Число пострадавших при атаке ВСУ на Горловку увеличилось до 12
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Из-за атаки ВСУ по Горловке пострадали местные жители
Из-за атаки ВСУ по Горловке пострадали местные жители Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Горловке (ДНР) украинская армия ударила беспилотником по автобусу, который ехал в центре города по площади Победы. В результате ранения получили восемь человек, сообщили журналисты. Всего в городе в результате атаки ВСУ пострадали 12 человек.

«Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до восьми», — передает telegram-канал «Приходько РИК». Ранее четыре сотрудника местного МЧС получили ранения из-за атаки ВСУ. Удар был нанесен по пожарной автоцистерне.

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В Горловке (ДНР) украинская армия ударила беспилотником по автобусу, который ехал в центре города по площади Победы. В результате ранения получили восемь человек, сообщили журналисты. Всего в городе в результате атаки ВСУ пострадали 12 человек. «Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до восьми», — передает telegram-канал «Приходько РИК». Ранее четыре сотрудника местного МЧС получили ранения из-за атаки ВСУ. Удар был нанесен по пожарной автоцистерне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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