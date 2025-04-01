Арктический совет вернется к работе в новой конфигурации

Арктический совет вернется к работе, но в новой конфигурации. Свои арктические стратегии уже есть у стран, далеких от Крайнего Севера, в том числе Китая, Индии, ОАЭ, рассказал в интервью URA.RU директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Никоноров.
«Арктический совет вернется к работе, но конфигурация его немного поменяется. Сегодня даже не арктические страны имеют собственные арктические стратегии, и они могут быть соконцессионерами в разработке того же арктического шельфа, добычи полезных ископаемых», — полагает эксперт Никоноров.
На Международном арктическом форуме, который прошел в Мурманске 26-27 марта, президент РФ Владимир Путин поставил задачу развивать арктические порты. Он обозначил и другие ключевые задачи на ближайшую перспективу.
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