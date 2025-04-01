ВСУ десятки раз нарушили договоренности не атаковать объекты энергетики

С 18 по 31 марта Вооруженные силы Украины 23 раза нарушили соглашение о прекращении обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. К таким выводам пришли РИА Новости, посчитав количество атак.
«Через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США 20 марта, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в кубанской станице Кавказской. Он обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК», — привело пример издание.
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта прошли переговоры между экспертными группами России и Соединенных Штатов. В результате этих обсуждений было достигнуто соглашение о создании механизма, который будет запрещать нанесение ударов по энергетическим объектам на территории России и Украины. Запрет вступил в силу с 18 марта и рассчитан на 30 дней.
Как URA.RU писало ранее, Киев продолжил осуществлять атаки на энергетические объекты России. Об этом сообщили в Минобороны. Так, например, 25 марта СВУ ударили по филиалу ПАО «Россети Центр — Курскэнерго». По информации, предоставленной главой Брянской области Александром Богомазом, 30 марта украинские вооруженные силы также ударили по энергетической инфраструктуре региона, пишет «Царьград».
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