ВСУ десятки раз нарушили договоренности не атаковать объекты энергетики

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Украина нарушила договоренность не бить по объектам энергетики
Украина нарушила договоренность не бить по объектам энергетики Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С 18 по 31 марта Вооруженные силы Украины 23 раза нарушили соглашение о прекращении обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. К таким выводам пришли РИА Новости, посчитав количество атак.

«Через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США 20 марта, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в кубанской станице Кавказской. Он обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК», — привело пример издание.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта прошли переговоры между экспертными группами России и Соединенных Штатов. В результате этих обсуждений было достигнуто соглашение о создании механизма, который будет запрещать нанесение ударов по энергетическим объектам на территории России и Украины. Запрет вступил в силу с 18 марта и рассчитан на 30 дней. 

Как URA.RU писало ранее, Киев продолжил осуществлять атаки на энергетические объекты России. Об этом сообщили в Минобороны. Так, например, 25 марта СВУ ударили по филиалу ПАО «Россети Центр — Курскэнерго». По информации, предоставленной главой Брянской области Александром Богомазом, 30 марта украинские вооруженные силы также ударили по энергетической инфраструктуре региона, пишет «Царьград».

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С 18 по 31 марта Вооруженные силы Украины 23 раза нарушили соглашение о прекращении обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. К таким выводам пришли РИА Новости, посчитав количество атак. «Через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США 20 марта, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в кубанской станице Кавказской. Он обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК», — привело пример издание. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта прошли переговоры между экспертными группами России и Соединенных Штатов. В результате этих обсуждений было достигнуто соглашение о создании механизма, который будет запрещать нанесение ударов по энергетическим объектам на территории России и Украины. Запрет вступил в силу с 18 марта и рассчитан на 30 дней.  Как URA.RU писало ранее, Киев продолжил осуществлять атаки на энергетические объекты России. Об этом сообщили в Минобороны. Так, например, 25 марта СВУ ударили по филиалу ПАО «Россети Центр — Курскэнерго». По информации, предоставленной главой Брянской области Александром Богомазом, 30 марта украинские вооруженные силы также ударили по энергетической инфраструктуре региона, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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