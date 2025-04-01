Механик-водитель танка Т-80 из Якутии Максим Григорьев с позывным Макс смог победить в рукопашном бою и взять в плен украинского боевика. Об этом сообщили в Минобороны России.
Инцидент произошел во время операции по освобождению населенного пункта Скудное в ДНР. В ходе выполнения задачи танковый экипаж, где был Григорьев, наехал на мину. В результате танковая бригада группировки «Восток» приняла решение укрыться в ближайшем лесном массиве от возможной атаки со стороны ВСУ. После этого Максим Григорьев пошел к полуразрушенному зданию.
«В здании <…> там ситуация такая получилась: я искал место, где спрятаться от дронов, посмотреть карту, определиться с местом отхода. А там, в нише, сидел украинский наблюдатель из ВСУ», — рассказал Григорьев для Минобороны. Его слова передает «Известия».
Противник, вооруженный автоматом, взял российского военного на прицел. Боец ВСУ связался с командованием, но ему ответили с равнодушием, поэтому он позволил Максиму Григорьеву уйти. Однако военный ВС РФ догадался, что ему хотят выстрелить в спину. Он заметил, что автомат украинца заклинило после двойного щелчка затвора. Используя этот момент, Григорьев отвлек внимание противника, бросив камень, и вступил с ним в рукопашный бой, в результате которого смог обезвредить бойца ВСУ. Затем Максим Григорьев взял его в плен и передал под контроль ВС РФ.
Российские военные продолжают продвигаться на территории ДНР. Сегодня председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ установили российский флаг в поселке Разлив. Зачистка населенного пункта от ВСУ фактически завершилась.
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