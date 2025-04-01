Экс-чиновник Минсельхоза, обвиняемый в хищении миллиардов, попросился на СВО

Экс-руководитель департамента административной работы Минсельхоза России Олег Донских, обвиняемый в хищении более двух миллиардов рублей, выразил желание отправиться на фронт СВО. Об этом сообщил его адвокат Дим Юнусов.
«[Желание отправиться в зону СВО у Донских появилось] еще до задержания. <…> Кадровым [военным] не был, только срочную службу он проходил», — заявил Юнусов для ТАСС. Он отметил, что желание Донских отправиться на фронт является исключительно гражданской позицией.
Адвокат обвиняемого также уточнил, что против Олега Донских возбуждено девять уголовных дел, при этом пять из них были известны изначально, а еще четыре добавили позже и связаны они с более ранними событиями. Дим Юнусов заявил, что защита сможет дать комментарии по обвинениям после того, как они будут окончательно сформированы и официально предъявлены.
В июне 2024 года сотрудники ФСБ задержали Олега Донских в Подмосковье, он скрывался 12 лет. Мужчину объявили в международный розыск по подозрению в организации хищений средств предприятий «Росагролизинг» и «Россельхозбанк» в период с 2007 по 2011 год на общую сумму свыше двух миллиардов рублей.
В 2011-2012 годах МВД РФ были инициированы уголовные дела против Донских и других фигурантов. Согласно материалам следствия, в 2007 и 2008 годах экс-чиновник вместе с соучастниками через контролируемые юридические лица осуществили хищение кредитов, выданных Россельхозбанком, а также присвоили финансовые средства, предназначенные «Росагролизингом» для реализации проектов постройки спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Бизнесмены из Липецкой области, участвовавшие в схеме, были задержаны и заключены под стражу. В 2017 году Правобережный районный суд Липецка признал их виновными в присвоении финансов через аффилированные компании и в неуплате долгов по кредитам. В результате бизнесменов осудили на 9 и 11,5 лет колонии.
В июне 2024 года Олег Донских был задержан в Истринском районе Московской области, после чего его заключили под стражу. В начале февраля того же года Липецкий областной суд оставил в силе постановление Советского районного суда города о его аресте.
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