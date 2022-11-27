Семья Богдановых победила во Всероссийском конкурсе «Семья года» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семья Романа и Надежды Богдановых из Режа (Свердловская область) стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» на телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР) в номинации «Золотая семья». Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Центра развития социальных проектов (ЦРСП).

«Победителем Всероссийского конкурса „Семья года“ стала семья Богдановых из Свердловской области. Они одержали победу в номинации „Золотая семья“», — говорится в сообщении. Кроме Богдановых в данной номинации победили еще 18 семей.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла 27 декабря, в День матери, на телеканале ОТР. В номинации «Золотая семья» участвовали семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30-ти лет.

Семья Богдановых в браке 48 лет. Роману — 70 лет, он пенсионер. Работал на Режевском металлургическом заводе. Его супруга Надежда — на год младше своего мужа. Работала на том же предприятии. Сейчас на пенсии. Является председателем Комитета солдатских матерей Режа.

У Богдановых есть две дочери — 48-летняя домохозяйка Елена и 34-летняя поэтесса Юлия. У Романа и Надежды был сын Алексей, он погиб в 1995 году при исполнении воинских обязанностей. Алексей посмертно награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества.

В Свердловской области Роман и Надежда занимаются увековечиванием памяти военнослужащих, погибших в мирное время. Богдановы открывают мемориальные доски, погибшим солдатам.

Надежда и Роман Богдановы Фото: пресс-служба Центра развития социальных проектов

Роман и Надежда со своими дочками Фото: личный архив Богдановых / пресс-служба Центра развития социальных проектов

Супруги состоят в браке 48 лет Фото: личный архив Богдановых / пресс-служба Центра развития социальных проектов