Генсек НАТО оправдался за начало СВО из-за провала переговоров с РФ

29 ноября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Любые разногласия между государствами должны решаться путем переговоров, заявил Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вступление демократических государств в НАТО и соответствующее его расширение на восток никак не угрожало России, а любые появляющиеся разногласия планировалось решать путем переговоров. Такое мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Между государствами постоянно возникают разногласия, но есть механизмы для их решения», — заявил Столтенберг. Трансляция выступления главы Североатланического альянса велась на сайте организации . Он подчеркнул, что возникающие в Европе языковые и иные разногласия должны решаться путем диалога, а расширение НАТО на восток никак не угрожало России, так как оно происходило благодаря демократическому решению по вступлению в организацию демократических государств. Сегодня появилась информация, что НАТО на фоне экономического истощения может прекратить поддержку украинских властей. Бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский подталкивает США и НАТО к вступлению в конфликт на Украине, передает RT.

Вступление демократических государств в НАТО и соответствующее его расширение на восток никак не угрожало России, а любые появляющиеся разногласия планировалось решать путем переговоров. Такое мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Между государствами постоянно возникают разногласия, но есть механизмы для их решения», — заявил Столтенберг. Трансляция выступления главы Североатланического альянса велась на сайте организации. Он подчеркнул, что возникающие в Европе языковые и иные разногласия должны решаться путем диалога, а расширение НАТО на восток никак не угрожало России, так как оно происходило благодаря демократическому решению по вступлению в организацию демократических государств. Сегодня появилась информация, что НАТО на фоне экономического истощения может прекратить поддержку украинских властей. Бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский подталкивает США и НАТО к вступлению в конфликт на Украине, передает RT.