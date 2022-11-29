Челябинцам советуют скупать продукты, чтобы сэкономить на новогодние праздники

В начале декабря можно «поймать» хорошие скидки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До Нового года еще месяц, однако, есть продукты, которые жителям Челябинской области стоит купить сейчас, чтобы избежать переплат и огромных очередей в супермаркетах. Об этом URA.RU сообщили 30 ноября в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Проведенный КСП анализ показал, что рост цен на консервы, соленья, майонез, чай, кофе, алкоголь и сырокопченые мясные изделия в прошлом году к новогодним праздникам составил от 15% до 40%. Выгоднее заблаговременно начать подготовку к проведению Нового года, продумать меню и культурную программу», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В КСП отмечают, что к товарам, которые лучше всего купить непосредственно перед праздником, можно отнести: молочку, экзотические фрукты, колбасы и охлажденные мясные полуфабрикаты. Отдельные продукты дешевле покупать на маркетплейсах, чем в магазинах.

Также разноплановые закупки лучше всего делать в крупных сетевых супермаркетах. В начале декабря можно «поймать» хорошие скидки — магазины будут освобождать полки перед новым завозом.

Помимо продовольствия ближе к новогодним каникулам возрастет и стоимость авиапутешествий. Например, в 2021 году цена на перелеты поднялась от 20% до 100% (в зависимости от даты покупки билета и пункта назначения).

Ранее в Челябинске самым дешевым новогодним салатом назвали «Селедку под шубой». За 1,5 кг салата (вес из рецепта) челябинцам придется отдать 203,5 рубля.