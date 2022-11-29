Челябинские ветераны пожаловались губернатору Текслеру на мэров

Алексей Текслер уверен, что главы и мэры исправят ситуацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители ветеранских организаций Челябинской области 30 ноября во время встречи с губернатором Алексеем Текслером пожаловались ему на глав муниципалитетов. По словам ветеранов, те не всегда встречаются с ними для обсуждения различных вопросов.

«Ветераны пожаловались, что не все главы муниципалитетов регулярно с ними встречаются. Пока обойдемся без имен, уверен, эту оплошность они оперативно исправят», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что каждый представитель власти должен встречаться с людьми, решать их проблемы. По словам Текслера, отговорок быть не должно.

На встрече ветераны передали главе области пожелания от своих земляков. Было много обращений по газификации, дорогам, ЖКХ, медицине.