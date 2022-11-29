29 ноября 2022

Челябинские ветераны пожаловались губернатору Текслеру на мэров

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Алексей Текслер на Курасанском ГОК. Челябинская область, текслер алексей
Алексей Текслер уверен, что главы и мэры исправят ситуацию Фото:

Представители ветеранских организаций Челябинской области 30 ноября во время встречи с губернатором Алексеем Текслером пожаловались ему на глав муниципалитетов. По словам ветеранов, те не всегда встречаются с ними для обсуждения различных вопросов.

«Ветераны пожаловались, что не все главы муниципалитетов регулярно с ними встречаются. Пока обойдемся без имен, уверен, эту оплошность они оперативно исправят», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что каждый представитель власти должен встречаться с людьми, решать их проблемы. По словам Текслера, отговорок быть не должно.

На встрече ветераны передали главе области пожелания от своих земляков. Было много обращений по газификации, дорогам, ЖКХ, медицине.

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Представители ветеранских организаций Челябинской области 30 ноября во время встречи с губернатором Алексеем Текслером пожаловались ему на глав муниципалитетов. По словам ветеранов, те не всегда встречаются с ними для обсуждения различных вопросов. «Ветераны пожаловались, что не все главы муниципалитетов регулярно с ними встречаются. Пока обойдемся без имен, уверен, эту оплошность они оперативно исправят», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что каждый представитель власти должен встречаться с людьми, решать их проблемы. По словам Текслера, отговорок быть не должно. На встрече ветераны передали главе области пожелания от своих земляков. Было много обращений по газификации, дорогам, ЖКХ, медицине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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