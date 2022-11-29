В Кургане вынесли приговор лидеру ОПГ, заставлявшему подростков заниматься проституцией

Интим-услуги, преимущественно оказывали несовершеннолетние Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Курганской области лишили свободы на шесть лет за то, что тот организовал преступную группу, которая заставляла несовершеннолетних девушек заниматься проституцией. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«В ходе предварительного следствия с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда организатору фирмы назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — указано в сообщении.

По данным СК, с 2014 по 2021 годы обвиняемый и 12 его соучастников создали организацию, которая занималась оказанием интим-услуг в Кургане. Следствие выявило более 20 эпизодов преступлений. Большинство потерпевших были несовершеннолетними. Расследование уголовного дела было завершено в сентябре.