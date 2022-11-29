Экс-мэр вернулся из Санкт-Петербурга в ХМАО, устроившись в «ЛУКОЙЛ»

30 ноября 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Степура покинул пост главы Покачей в марте 2022 года Фото: Екатерина Христозова © URA.RU В Покачи вернулся экс-мэр Владимир Степура, ушедший в марте в отставку и уехавший в Санкт-Петербург. Об этом Степура сообщил на своей странице «ВКонтакте». «Друзья вернулся. Не отпускают родные Покачи. Решил все свои дела в Санкт-Петербурге. За детей спокоен, у них все хорошо. Работал в „ЛУКОЙЛ“, поэтому с переводом на север проблем не возникло. Буду рад встрече с каждым», — сообщил Степура. По словам Степуры, за 35 лет жизни на севере он обзавелся множеством друзей. Появились любимые увлечения, такие как охота и рыбалка. В телефонном разговоре с журналистом агентства Степура не стал комментировать свои планы по поводу продолжения политической карьеры. Но при этом отметил, что силы у него еще есть и он готов к работе. Ранее URA.RU сообщало, что мэр из Покачей объявил губернатору ХМАО о своей отставке. Должность он покидает по семейным обстоятельствам.

В Покачи вернулся экс-мэр Владимир Степура, ушедший в марте в отставку и уехавший в Санкт-Петербург. Об этом Степура сообщил на своей странице «ВКонтакте». «Друзья вернулся. Не отпускают родные Покачи. Решил все свои дела в Санкт-Петербурге. За детей спокоен, у них все хорошо. Работал в „ЛУКОЙЛ“, поэтому с переводом на север проблем не возникло. Буду рад встрече с каждым», — сообщил Степура. По словам Степуры, за 35 лет жизни на севере он обзавелся множеством друзей. Появились любимые увлечения, такие как охота и рыбалка. В телефонном разговоре с журналистом агентства Степура не стал комментировать свои планы по поводу продолжения политической карьеры. Но при этом отметил, что силы у него еще есть и он готов к работе. Ранее URA.RU сообщало, что мэр из Покачей объявил губернатору ХМАО о своей отставке. Должность он покидает по семейным обстоятельствам.