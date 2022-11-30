Полиция завершила расследование о дебоше пермского экс-депутата в баре

30 ноября 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Александру Телепневу не первый раз придется сидеть на скамье подсудимых Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полиция Перми окончила расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата заксобрания Александра Телепнева. Процесс над ним пройдет в Ленинском районном суде. «Окончено предварительное следствие уголовного дела в отношении ранее судимого 42-летнего жителя краевого центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 УК „Хулиганство“. Дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД России по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что 30 апреля экс-депутат Телепнев в одном из пермских баров устроил дебош. Он начал бросать различные предметы в сторону барной стойки, пострадали несколько посетителей и бармен. Позже Телепнев принес ему свои извинения и возместил моральный ущерб. Ранее он уже отсидел срок за драку — Телепнев и промоутер Сергей Ванкевич избили в пермском ночном клубе «Дом культуры» Dj Smash.

Полиция Перми окончила расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата заксобрания Александра Телепнева. Процесс над ним пройдет в Ленинском районном суде. «Окончено предварительное следствие уголовного дела в отношении ранее судимого 42-летнего жителя краевого центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 УК „Хулиганство“. Дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД России по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что 30 апреля экс-депутат Телепнев в одном из пермских баров устроил дебош. Он начал бросать различные предметы в сторону барной стойки, пострадали несколько посетителей и бармен. Позже Телепнев принес ему свои извинения и возместил моральный ущерб. Ранее он уже отсидел срок за драку — Телепнев и промоутер Сергей Ванкевич избили в пермском ночном клубе «Дом культуры» Dj Smash.