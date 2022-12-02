Премьер-министр Японии отказался заключать мирный договор с Россией

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Япония не исключает намерений заключить мирный договор с РФ Фото:
новость из сюжета
Япония и Россия делят Курильские острова

Япония пока не видит условий для обсуждения мирного договора с Россией по поводу принадлежности Южных Курил. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

«Положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным, и в нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с РФ», — сказал Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте, его слова передает ТАСС. Тем не менее, он отметил, что Япония продолжит твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора.

Курильские острова являются предметом территориального спора двух стран со времен Второй мировой войны. Тогда Курилы перешли к СССР, но Токио считает, что Японии по-прежнему принадлежат острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Так, Япония требует вернуть эти острова, чтобы достичь мирного договора с Россией.

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Япония пока не видит условий для обсуждения мирного договора с Россией по поводу принадлежности Южных Курил. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. «Положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным, и в нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с РФ», — сказал Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте, его слова передает ТАСС. Тем не менее, он отметил, что Япония продолжит твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора. Курильские острова являются предметом территориального спора двух стран со времен Второй мировой войны. Тогда Курилы перешли к СССР, но Токио считает, что Японии по-прежнему принадлежат острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Так, Япония требует вернуть эти острова, чтобы достичь мирного договора с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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