Премьер-министр Японии отказался заключать мирный договор с Россией

02 декабря 2022 в 06:17 Размер текста - 17 +

Япония не исключает намерений заключить мирный договор с РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова Япония пока не видит условий для обсуждения мирного договора с Россией по поводу принадлежности Южных Курил. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. «Положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным, и в нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с РФ», — сказал Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте, его слова передает ТАСС. Тем не менее, он отметил, что Япония продолжит твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора. Курильские острова являются предметом территориального спора двух стран со времен Второй мировой войны. Тогда Курилы перешли к СССР, но Токио считает, что Японии по-прежнему принадлежат острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Так, Япония требует вернуть эти острова, чтобы достичь мирного договора с Россией.

Япония пока не видит условий для обсуждения мирного договора с Россией по поводу принадлежности Южных Курил. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. «Положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным, и в нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с РФ», — сказал Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте, его слова передает ТАСС. Тем не менее, он отметил, что Япония продолжит твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора. Курильские острова являются предметом территориального спора двух стран со времен Второй мировой войны. Тогда Курилы перешли к СССР, но Токио считает, что Японии по-прежнему принадлежат острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Так, Япония требует вернуть эти острова, чтобы достичь мирного договора с Россией.