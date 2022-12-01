Пермский священник пожаловался на местных врачей

02 декабря 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Батюшка рассказал историю своего лечения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский священник рассказал сотрудникам федерального портала «ПроДокторов» свою долгую историю лечения желудочно-кишечного тракта. Возможность пожаловаться пермяк получил, когда в город прибыл специальный автомобиль федерального портала для сбора отзывов о врачах и больницах. Корреспондент URA.RU поговорил с сотрудницей портала и узнал, с какими отзывами приходили пермяки. «Первый посетитель сегодня был местный батюшка. Он очень подробно рассказал, что его беспокоило, как он прошел много всяких специалистов. Потом он нашел доктора, который его наконец-то вылечил, и он теперь у этого врача регулярно наблюдается», — пояснила сотрудница портала «ПроДокторов», которая общалась с пациентами. Оставить отзыв в «ПроДокторов-мобиль» пришли более 70 пермяков. Социальный проект был запущен сайтом «ПроДокторов». Фирменный автомобиль ездит по регионам страны с апреля. После Перми он отправится в Ижевск.

Пермский священник рассказал сотрудникам федерального портала «ПроДокторов» свою долгую историю лечения желудочно-кишечного тракта. Возможность пожаловаться пермяк получил, когда в город прибыл специальный автомобиль федерального портала для сбора отзывов о врачах и больницах. Корреспондент URA.RU поговорил с сотрудницей портала и узнал, с какими отзывами приходили пермяки. «Первый посетитель сегодня был местный батюшка. Он очень подробно рассказал, что его беспокоило, как он прошел много всяких специалистов. Потом он нашел доктора, который его наконец-то вылечил, и он теперь у этого врача регулярно наблюдается», — пояснила сотрудница портала «ПроДокторов», которая общалась с пациентами. Оставить отзыв в «ПроДокторов-мобиль» пришли более 70 пермяков. Социальный проект был запущен сайтом «ПроДокторов». Фирменный автомобиль ездит по регионам страны с апреля. После Перми он отправится в Ижевск.