Пермяки получат губернаторские награды в честь Дня рождения Пермского края

04 декабря 2022 в 23:05 Размер текста - 17 +

Жителям региона задали вопрос: что для них значит Пермский край? Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выбрал десять лучших работ, присланных ему в преддверии Дня рождения Пермского края (отмечается в первое воскресенье декабря). Махонин попросил жителей региона поделиться фотографиями, а также рассказами и памятными историями о родной земле. Кроме того, пермякам предлагалось ответить на вопрос: что для вас значит Пермский край? «Выбрал десять разных историй, прочитать их можно на моей странице „ВКонтате“. Отдельно хочу отметить трех земляков — Римму Гильманову из Оханска, Эльзу Суфиеву из Антонково Березовского округа и Ваню Кустова из Краснокамска. С удовольствием передам вам сувениры с символикой Пермского края и красочную фотокнигу», — написал Дмитрий Махонин в соцсети. Ранее в честь дня образования нового субъекта РФ губернатор Прикамья рассказал, что для него значит регион. Об этом URA.RU уже писало. Он отметил, что край — это, прежде всего, добрые и отзывчивые люди. Пермский край в качестве нового субъекта страны появился в самом начале декабря 17 лет назад. Регион объединил две территории — Коми-пермяцкий округ и Пермскую область. Корреспонденты агентства сообщали также, что к 300-летию прикамской столицы жителям вручат юбилейные медали и знаки за вклад в развитие. Всего планируется изготовить 800 таких наград Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выбрал десять лучших работ, присланных ему в преддверии Дня рождения Пермского края (отмечается в первое воскресенье декабря). Махонин попросил жителей региона поделиться фотографиями, а также рассказами и памятными историями о родной земле. Кроме того, пермякам предлагалось ответить на вопрос: что для вас значит Пермский край? «Выбрал десять разных историй, прочитать их можно на моей странице „ВКонтате“. Отдельно хочу отметить трех земляков — Римму Гильманову из Оханска, Эльзу Суфиеву из Антонково Березовского округа и Ваню Кустова из Краснокамска. С удовольствием передам вам сувениры с символикой Пермского края и красочную фотокнигу», — написал Дмитрий Махонин в соцсети. Ранее в честь дня образования нового субъекта РФ губернатор Прикамья рассказал, что для него значит регион. Об этом URA.RU уже писало. Он отметил, что край — это, прежде всего, добрые и отзывчивые люди. Пермский край в качестве нового субъекта страны появился в самом начале декабря 17 лет назад. Регион объединил две территории — Коми-пермяцкий округ и Пермскую область. Корреспонденты агентства сообщали также, что к 300-летию прикамской столицы жителям вручат юбилейные медали и знаки за вклад в развитие. Всего планируется изготовить 800 таких наград