Пермяки получат губернаторские награды в честь Дня рождения Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выбрал десять лучших работ, присланных ему в преддверии Дня рождения Пермского края (отмечается в первое воскресенье декабря). Махонин попросил жителей региона поделиться фотографиями, а также рассказами и памятными историями о родной земле. Кроме того, пермякам предлагалось ответить на вопрос: что для вас значит Пермский край?
«Выбрал десять разных историй, прочитать их можно на моей странице „ВКонтате“. Отдельно хочу отметить трех земляков — Римму Гильманову из Оханска, Эльзу Суфиеву из Антонково Березовского округа и Ваню Кустова из Краснокамска. С удовольствием передам вам сувениры с символикой Пермского края и красочную фотокнигу», — написал Дмитрий Махонин в соцсети.
Ранее в честь дня образования нового субъекта РФ губернатор Прикамья рассказал, что для него значит регион. Об этом URA.RU уже писало. Он отметил, что край — это, прежде всего, добрые и отзывчивые люди.
Пермский край в качестве нового субъекта страны появился в самом начале декабря 17 лет назад. Регион объединил две территории — Коми-пермяцкий округ и Пермскую область.
Корреспонденты агентства сообщали также, что к 300-летию прикамской столицы жителям вручат юбилейные медали и знаки за вклад в развитие. Всего планируется изготовить 800 таких наград
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