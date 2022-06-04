Пермякам вручат награды и медали в честь 300-летия края

Администрация Пермского края объявила аукцион на изготовление медалей к 300-летию Перми (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К 300-летию Перми жителям вручат юбилейные медали и знаки за вклад в развитие региона. Об этом стало известно из документа электронного аукциона на сайте администрации губернатора Пермского края. Всего планируется изготовить 800 памятных наград, сообщает «Коммерсант Прикамье».

«Администрация губернатора Пермского края объявила электронный аукцион на изготовление двух комплектов памятных знаков в честь 300-летия Перми», — указано в сообщении. Цена контракта составляет 5,3 млн рублей.

Победитель аукциона должен будет изготовить два комплекта медалей — 500 медалей «Во славу и развитие Перми», которые будут изготовлены из латуни и покрыты никелем. Также к ним будет прилагаться индивидуальная упаковка. И 300 юбилейных знаков «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми», которые будут представлять собой многоуровневые подставки из литого акрилового стекла, состоящие из пяти слоев. Срок выполнения работы подрядчиком — к 30 сентября этого года.

Ранее URA.RU сообщало, что стало известно об организаторе культурных мероприятий, посвященных 300-летию Перми. Организацией займется Мария Кубланова.