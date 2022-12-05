В Челябинске отменили занятия у школьников младших классов

Утром 6 декабря в Челябинске морозно, температура воздуха -21 градус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сегодня, 6 декабря, школьники первой смены с первого по четвертый класс останутся дома. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба.

«Уважаемые челябинцы! Сегодня, 6 декабря, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах с первого по четвертый классы первой смены», — говорится в сообщении ЕДДС-112.

Сейчас в Челябинске, по данным синоптиков, -21 градус, небольшой снег, ветра нет. Днем немного потеплеет, до -18 градусов.

В текущем учебном году это не первый случай отмены занятий из-за морозов. Школьники уже не учились 26 и 29 ноября.