05 декабря 2022

В Челябинске отменили занятия у школьников младших классов

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Утром 6 декабря в Челябинске морозно, температура воздуха -21 градус Фото:

В Челябинске сегодня, 6 декабря, школьники первой смены с первого по четвертый класс останутся дома. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба.

«Уважаемые челябинцы! Сегодня, 6 декабря, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах с первого по четвертый классы первой смены», — говорится в сообщении ЕДДС-112.

Сейчас в Челябинске, по данным синоптиков, -21 градус, небольшой снег, ветра нет. Днем немного потеплеет, до -18 градусов.

В текущем учебном году это не первый случай отмены занятий из-за морозов. Школьники уже не учились 26 и 29 ноября.

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В Челябинске сегодня, 6 декабря, школьники первой смены с первого по четвертый класс останутся дома. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба. «Уважаемые челябинцы! Сегодня, 6 декабря, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах с первого по четвертый классы первой смены», — говорится в сообщении ЕДДС-112. Сейчас в Челябинске, по данным синоптиков, -21 градус, небольшой снег, ветра нет. Днем немного потеплеет, до -18 градусов. В текущем учебном году это не первый случай отмены занятий из-за морозов. Школьники уже не учились 26 и 29 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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