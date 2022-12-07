Володин предсказал дальнейшую судьбу россиян, сбежавших из страны

Володин: хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует

07 декабря 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Володин уверен, что хороших русских для Запада не существует Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все, кто покинул Россию, станут ненужными, словно использованный материал. Для Вашингтона и Брюсселя «хороших русских не существует». Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Скитальцы неизбежно закончат тем же, что происходит с использованным материалом, — станут ненужными», — написал Володин. Заявление он сделал в своем telegram-канале . По его мнению, хороших россиян для Вашингтона и Брюсселя не существует. «Пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают», — отметил председатель. Он добавил, что это необходимо понять всем, кто совершил этот «предательский поступок» по отношению к своему государству и близким. Ранее сообщалось, что после начала мобилизации в Европу въехали более ста тысяч россиян. Всего в период с января по сентябрь в ЕС перебрались 1,57 миллионов российских граждан.

Все, кто покинул Россию, станут ненужными, словно использованный материал. Для Вашингтона и Брюсселя «хороших русских не существует». Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Скитальцы неизбежно закончат тем же, что происходит с использованным материалом, — станут ненужными», — написал Володин. Заявление он сделал в своем telegram-канале. По его мнению, хороших россиян для Вашингтона и Брюсселя не существует. «Пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают», — отметил председатель. Он добавил, что это необходимо понять всем, кто совершил этот «предательский поступок» по отношению к своему государству и близким. Ранее сообщалось, что после начала мобилизации в Европу въехали более ста тысяч россиян. Всего в период с января по сентябрь в ЕС перебрались 1,57 миллионов российских граждан.