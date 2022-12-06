В Нижневартовске жительница дома, где взорвался газ, не может получить выплату на брата

07 декабря 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Пострадавшим в ходе происшествия положена материальная помощь Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В Нижневартовске (ХМАО) у жительницы дома Ксении, где взорвался бытовой газ, возникли проблемы с получением материальной помощи на брата. Он также пострадал во время происшествия, но не был прописан в квартире. Об этом женщина рассказала во время встречи губернатора Натальи Комаровой с пострадавшими в ходе ЧП. «Мы обращались в ЖЭУ, когда писали заявление на выплаты, которые сейчас есть. Это 25 тысяч рублей и 100 тысяч губернаторских. 100 тысяч, которые положены ему [брату] по легкой степени [повреждений], нам отказывают. Говорят, что он не был прописан и никакого отношения к квартире не несет, хотя есть свидетели, которые доказывают, что он проживал там на постоянной основе», — передает слова пострадавшей корреспондент URA.RU. По словам женщины, брат находился в квартире, а в пункте временного размещения медики зафиксировали у него легкие повреждения. В ответ губернатор поручила окружному департаменту соцразвития проработать ситуацию и пояснила, что меры поддержки распространяются независимо от того, прописан человек в квартире или нет. «Не имеет значения, прописан, не прописан. Если он среди пострадавших, то [меры поддержки] распространяются. Мало ли кто-то там мог находиться. В связи с этим все, что касается единовременной выплаты материальной помощи, все распространяется без ограничений», — пояснила Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО подписала постановление о выплатах пострадавшим во время взрыва газа в жилом доме. Согласно документу семьям погибших и пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме Нижневартовске выделят материальную помощь от 100 тысяч до 1 млн рублей. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Во время происшествия погибли 8 человек, в их числе 4 ребенка. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) у жительницы дома Ксении, где взорвался бытовой газ, возникли проблемы с получением материальной помощи на брата. Он также пострадал во время происшествия, но не был прописан в квартире. Об этом женщина рассказала во время встречи губернатора Натальи Комаровой с пострадавшими в ходе ЧП. «Мы обращались в ЖЭУ, когда писали заявление на выплаты, которые сейчас есть. Это 25 тысяч рублей и 100 тысяч губернаторских. 100 тысяч, которые положены ему [брату] по легкой степени [повреждений], нам отказывают. Говорят, что он не был прописан и никакого отношения к квартире не несет, хотя есть свидетели, которые доказывают, что он проживал там на постоянной основе», — передает слова пострадавшей корреспондент URA.RU. По словам женщины, брат находился в квартире, а в пункте временного размещения медики зафиксировали у него легкие повреждения. В ответ губернатор поручила окружному департаменту соцразвития проработать ситуацию и пояснила, что меры поддержки распространяются независимо от того, прописан человек в квартире или нет. «Не имеет значения, прописан, не прописан. Если он среди пострадавших, то [меры поддержки] распространяются. Мало ли кто-то там мог находиться. В связи с этим все, что касается единовременной выплаты материальной помощи, все распространяется без ограничений», — пояснила Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО подписала постановление о выплатах пострадавшим во время взрыва газа в жилом доме. Согласно документу семьям погибших и пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме Нижневартовске выделят материальную помощь от 100 тысяч до 1 млн рублей. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Во время происшествия погибли 8 человек, в их числе 4 ребенка. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.